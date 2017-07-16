Wimbledon tek erkeklerde şampiyon olan Roger Federer tarihe geçti

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Roger Federer, Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Hırvat rakibi Marin Cilic'i mağlup ederek Wimbledon'ı 8. kez kazanan ilk erkek raket olarak tarihe geçti.

Londra'da oynan sezonun üçüncü Grand Slam turnuvasında İsviçreli tenisçi Federer rakiplerine hiç set kaybetmeden Wimbledon'ı tamamladı.

Roger Federer, kariyerinin 19. Grand Slam şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Federer, Wimbledon'daki 7 zaferiyle rekoru Pete Sampras ve William Renshaw ile paylaşıyordu. Bu maçla Wimbledon tek erkeklerde en çok zafer elde eden tenisçi olarak tarih yazdı.

Tüm alanlarda çok Wimbledon şampiyonluğu rekorunun sahibi ise, 9 kez aldığı zaferle hala Marina Navratilova.

Finalde rakibi Cilic'i 6-3, 6-1 ve 6-4'lük setler sonunda 3-0 yenen Federer ayrıca ATP dünya sıralamasında da beşinci sıradan üçüncülüğe çıktı.

İlk sette 35 yaşındaki Federer'in açık ara üstünlüğü vardı ve rakibine karşı zorlanmadan maçta 1-0 öne geçti.

Cilic'i tebrik etti

İkinci sette Cilic sağlık molası aldı ve sandalyesinde ağladığı görüldü.

Telif hakkı Getty Images Image caption Cilic ikinci sette sakatlık yaşadı.

İsviçreli tenisçi Federer kırdığı servislerle ikinci sette de üstünlük sağlarken, üçüncü seti de alıp zaferini ilan etti.

Cilic'in sakatlığıyla ilgili Federer "Bazen çok acımasız olabiliyor. Ama Marin çok iyi mücadele etti, o bir kahraman. Muhteşem bir turnuva için kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Cilic de "Maçlarda asla vazgeçmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yaptım, bu kadarını yapabiliyorum" diye konuştu.

Federer 11 defa Wimbledon final maçına çıkarken bu maç Cilic'in ilk Wimbledon finaliydi.