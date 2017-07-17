Başakşehir'in Togo'lu milli futbolcusu Emmanuel Adebayor, BBC'ye konuştu

Ocak ayında Başakşehir İstanbul'a transfer olan Togo'lu milli futbolcu Emmanuel Adebayor, BBC'ye konuştu. Adebayor, ailevi sorunları geride bıraktığınıu belirtip Başkaşehir'e yeni bir ruhla imza attığını söyledi.

Adebayor, ailesiyle ilgili sorunları sosyal medyadan paylaşması konusunda ise "Yaşadıklarımı düşününce doğru yaptığım düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

Daha önce Premier Lig'den Arsenal, Manchester City ve Crystal Palace takımlarının formalarını giyen Togo'lu futbolcu ülkesinde yeniden "kahraman olarak görülmek" istiyor.

Adebayor, Togo milli formasıyla 70 maça çıkmış, bu maçlarda 30 gol atmıştı. 2007'de BBC'nin "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülüne layık görüldü. 2008'de de Afrika Futbol Federasyonu tarafından "Yılın Afrikalı Futbolcusu" seçildi.