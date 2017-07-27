Fatih Terim döneminde Milli Takım'da yaşanan 7 kriz

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Türkiye Milli Futbol Takımı son 3 senede birçok kez saha dışında yaşanan krizlerle gündeme geldi.

Milli takımdaki 3. önemi, 6 Eylül 2013'te oynanan Andorra maçıyla başlayan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de istifa sürecine kadar geçen süre içinde bu tartışmaların odağındaki isimlerdendi.

Milli Takım'da gerginlik yaratan olayları 7 başlıkta derledik.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim istifa etti

1-Ömer Toprak-Gökhan Töre-Hakan Çalhanoğlu kavgası

Fatih Terim'in milli takımdaki üçüncü döneminde patlak veren ilk kriz, Ömer Toprak-Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu arasında geçmişte yaşanan "kız meselesi" nedeniyle çıktı.

İddiaya göre 15 Ekim 2013'te İstanbul'da Hollanda'yla oynanan ve 2-0 kaybedilen maç ardından, Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun kaldığı otel odasına arkadaşının silahıyla zorla giren Gökhan Töre, Toprak'a vurduktan sonra Çalhanoğlu'nun da ağzına silah dayadı.

Yanında bulunan arkadaşının çabalarıyla sakinleştirilen Töre, silahı arkadaşına vererek odadan çıktı. Bu olay Milli Takım yetkilileri tarafından 8 ay kadar gizlense de basına sızdı. Çalhanoğlu ve Toprak daha sonra davet edilseler dahi Töre'nin olduğu Milli Takıma gelmeyeceklerini açıkladı.

Olaydan bir buçuk sene kadar sonra basına konuşan Gökhan Töre, kimsenin ağzına silah dayamadığını ve yanındaki arkadaşında silah olduğunu bilmediğini söyledi. Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu ise Fatih Terim'in bu olayı bildiği halde çözüme kavuşturmak için herhangi bir girişimde bulunmadığını öne sürdü.

Bir süre ay-yıldızlı formayı giymeyen bu futbolcular, Milli Takım yetkililerinin araya girmesi sonucu milli takıma geri döndü.

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2-Volkan Demirel'in stadı terk etmesi

Fatih Terim'in karşısına çıkan ikinci krizde başrolü takım kaptanı Volkan Demirel oynadı. A Milli Futbol Takımının 16 Kasım 2014'te Kazakistan'la Türk Telekom Arena'da oynadığı maç öncesinde sahada ısınan Demirel, tribündeki bir taraftarın küfür etmesi sonucu sinirlenerek, eldivenlerini çıkardı ve soyunma odasına gitti. Terim'in ve Milli Takım yetkililerinin ısrarlarına rağmen sahaya çıkmaya ikna edilemeyen Volkan Demirel stadı terk ederek evine gitti. Müsabaka alanını terk ettiği için ceza alma ihtimali bulunması nedeniyle maçın ilk yarısı bitmeden Emre Belözoğlu ile birlikte TT Arena'ya geri dönen Demirel, bu olayın ardından bir daha milli formayı giyemedi.

Maçın başında yaşanan bu krizin şoku daha atlatılamamıştı ki bir kriz de maçın ardından Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in korumalarıyla, ikilinin görüntüsünü almak üzere bekleyen basın mensupları arasında yaşandı.

Güvenlik görevlileri gazetecilere saldırırken, medya mensuplarının aletleri arbede sırasında büyük zarar gördü.

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3- Arda Turan-Selçuk İnan-Emre Belözoğlu krizi

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında ortaya çıkan gelişmelerden biri de, Emre Belözoğlu'nun, Arda Turan tarafından takımda istenmediği dedikodusuydu.

Bu bilginin Emre'ye bizzat Selçuk İnan tarafından iletildiği öne sürüldü.

Olayın açığa çıkmasının ardından Arda Turan ve Selçuk İnan'ın arası açıldı.

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4-En büyük kriz: Prim meselesi

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na direkt katılma biletini kapan Türkiye Milli Futbol Takımı'nda, UEFA'dan gelen başarı priminin Fatih Terim'in isteğiyle takıma eşit şekilde bölüştürülmesi sonucunda prim krizinin fitili ateşlendi. Ancak sakatlığı sebebiyle zaman zaman Milli Takım'dan ayrı kalan Burak Yılmaz'ın bu primden mahrum bırakılması, neredeyse tüm takımı içine alan büyük bir krizi başlattı.

Yılmaz'ın yaşananları Arda Turan'a anlatmasının ardından Fatih Terim'le görüşen Turan, Terim'den sert ve beklenmedik bir yanıt aldı. İkilinin arasındaki gerginlik basın toplantılarına da yansıdı.

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5-Tümer Metin ve futbolcular arasında kavga iddiası

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası esnasında yaşandığı iddia edilen bir diğer kriz de, Fatih Terim'in teknik ekibinde yer alan Tümer Metin ile Burak Yılmaz arasında yaşanan kavgaydı.

İddiaya göre ikili arasındaki kavga yumruklaşmaya kadar gitti. Taraflar bu iddiaları daha sonra yalanladı.

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6- Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısı

EURO 2016'dan hüsranla dönen Türkiye Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kadroda büyük bir revizyona gitti. Fatih Terim, eleme gruplarındaki ilk maç öncesinde açıklanan aday kadroya, Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Hakan Balta ve Gökhan Gönül'ü dahil etmedi. Türkiye gruptaki ilk üç maçta istediği sonuçları alamazken, Arda Turan Kosova maçıyla birlikte yeniden kadroya döndü.

Ancak 6 Haziran 2017'de Makedonya'yla Üsküp'te oynanan hazırlık maçının ardından Arda Turan, Milli Takım uçağında Gazeteci Bilal Meşe'ye, yaptığı prim haberlerini gerekçe göstererek küfür etti ve saldırdı.

Araya Milli Takım yetkilileri ve diğer futbolcuların girmesiyle büyük bir skandal önlendiği gündeme geldi.

Uçağın arka kısmında yaşanan bu olayı ve konuşmaları Fatih Terim'in de duyduğu ancak yerinden kalkmadığı iddia edildi. Turan yaşananlardan dolayı pişmanlık duymadığını belirterek Milli Takımı bıraktığını açıkladı. Saldırıya uğrayan Gazeteci Bilal Meşe ise milli futbolcudan şikâyetçi olacağını duyurdu.

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7-Fatih Terim ve 'kebapçı baskını'

Fatih Terim'in Milli Takım'daki üçüncü döneminin sonunu getiren olay ise 14 Temmuz 2017 akşamı Çeşme'de yaşandı. Yanında bulunan kalabalık bir grupla birlikte Alaçatı'daki bir restorana giden Terim, damadının restoranı ile bu restoran arasında "çit" nedeniyle çıkan kavgaya karıştı.

Terim bu olayın Milli Takım'daki göreviyle alakalı olmadığını belirterek, "ailesel" bir durum olduğunu ifade etse de, bu olayın ardından geçen bir buçuk haftanın ardından Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden istifa etti.

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