İngiltere basını transfer dedikoduları: Mbappe transferi taşları yerinden oynatabilir

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Premier Lig'de transfer sezonu oldukça hızlı geçiyor. Kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını sizin için derledik.

Barcelona'nın B planı Coutinho

Katalan devi Barcelona, yıldız oyuncusu Neymar'ın Paris Saint Germain'e transfer olması durumunda, Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Coutinho'yu kadrosuna katmaya çalışacak. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, PSG'nin önümüzdeki 15 gün içinde Neymar'a 220 milyon euroya imza attırmak için uğraş verdiği de belirtiliyor. Katalan radyosu RAC1'in haberinde de Coutinho'nun Liverpool'dan ayrılmak için izin istediği ve Barcelona'nın teklifini kabul ettiği ifade edildi. (Talksport - L'equipe)

Mbappe gelirse Bale United'ın yolunu tutabilir

Real Madrid Monaco'nun genç yıldızı Kylian Mbappe'nin transferini rekor bir ücretle bitirmeye hazırlanırken, bu transfer Premier Lig'de de taşların yerinden oynamasına neden olabilir. 18 yaşındaki Fransız oyuncunun Real Madrid'e transfer olmasının ardından, Real Madrid'in hem kadroda yer açmak hem de Mbappe transferine kaynak sağlamak için Gareth Bale'i satabileceği ve Galli oyuncu için en büyük adayın da Manchester United olduğu ifade edildi. Ancak Manchester City cephesinin Mbappe için büyük bir teklif vererek bu senaryoyu bozabileceği de haberde yer aldı. Öte yandan Daily Star'ın haberine göre Gareth Bale'i, Alexis Sanchez'in ayrılığı durumunda kadrosuna katmayı düşünen Arsenal'in teklifi Galli yıldız tarafından reddedildi. Arsenal'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmasının bu kararda etkili olduğu düşünülüyor. (Independent- DailyStar)

Wilshere Londra'da kalmak istiyor

Son dönemde ismi sıkça Antalyaspor ve Sampdoria ile anılan İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere'ın, Arsenal'den ayrılması durumunda ilk tercihinin Londra olacağı belirtiliyor. Haberde 25 yaşındaki oyuncunun ailevi sebepler nedeniyle İngiltere'den ayrılmak istemediği de yer aldı. (ESPN)

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United rotayı Matic'e kırdı

Premier Lig ekibi Manchester United, Tottenham'dan Eric Dier transferini gerçekleştirememesinin ardından, Chelsea'nin Sırp orta sahası Nemanja Matic için girişimlere başladı. Matic için 40 milyon pound vermeye hazır olan Kırmızı Şeytanların bu transferdeki rakipleri ise Juventus ve Inter olarak gösterildi. (Independent)

Antonio Conte'den Harry Kane'e övgü

Chelsea Menajeri Antonio Conte yaptığı açıklamada, "Eğer bir forvet alma şansım olsaydı, bu Harry Kane olurdu" dedi. Kane'in tüm özellikleri barındıran bir forvet olduğunu belirten Conte, 23 yaşındaki oyuncunun şu anda dünyanın en iyi forveti olduğunu söyledi. Chelsea bu yaz Real Madrid'den Alvaro Morata'yı 70 milyon pound karşılığında kadrosuna katmıştı. (Daily Mail)

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Chelsea yeni stat için borçlanmayı planlıyor

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, yeni stadyum inşaatı için kulübün sahibi Roman Abramovic'in parası yerine 500 milyon pound borçlanmayı planlıyor. Ocak ayında Stamford Bridge'in yeniden inşası için Londra Belediyesi'nden izin alan yönetim kurulunun, yeni stadın inşası için Abramovic'in kaynak konusunda istekli olmasına rağmen yeni kaynak arayışı içinde olduğu belirtildi. (The Times)

Mourinho, Zlatan'ın döneceğine inanıyor

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Nisan ayında sakatlanarak sezonu kapatan ve kısa süre önce de kulüple yollarını ayıran Zlatan Ibrahimovic'in yeniden takıma katılacağına inanıyor. 35 yaşındaki oyuncu kulübüyle yollarını ayırmasına rağmen, United'ın eğitim merkezinde rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor. Portekizli çalıştırıcı, İsveçli oyuncunun sezonun ikinci yarısına kadar hazır olarak takıma katılacağına inandığını belirtti. (The Times)