2024 ve 2028 olimpiyatlarının ev sahipleri belli oldu

Telif hakkı Getty Images Image caption Uluslararası Olimpiyat Komitesi toplantısı

Olimpiyat oyunlarının 2024 ve 2028'de hangi kentlerde organize edileceği belli oldu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) daha önce belirlediği kentlerden Fransa'nın başkenti Paris 2024'te, ABD'nin Los Angeles kenti ise 2028'de olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Varılan anlaşmanın ardından IOC'nin bu kararı Eylül ayında onaylaması ve resmen kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

İki şehrin temsilcileri başta 2024'te olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak istemişti.

Ancak Los Angeles'ın daha sonra 2028'te olimpiyat oyunlarını düzenleme teklifinin ardından, 2024 oyunları için tek aday olarak Paris kaldı.

IOC'nin olimpiyat oyunlarının oyunların düzenlenebilmesi için Los Angeles'a 1 milyar 800 milyon dolar katkıda bulunacağı belirtildi.

11 Temmuz'da IOC'nin Lozan'daki genel merkezinde yapılan toplantıda, Paris ve Los Angeles'ın 2024 ve 2028 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmasının aynı anda belirlenmesi teklifi kabul edilmişti.