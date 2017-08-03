Neymar Barcelona'dan neden ayrılıyor?

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Paris Saint-Germain futbol takımının 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlandığı Neymar, Barcelona'yla yollarını ayırıyor. Peki Brezilyalı oyuncunun bu kararının altında yatan sebep ne?

Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ve Kaka olmak üzere 1994'ten 2007'ye 5 Brezilya vatandaşı FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nü kazandı.

Neymar'ın da bu ödülü kazanamadığı takdirde ülkesi Brezilya'da nasıl hatırlanacağı konusunda endişeleri bulunuyor.

Neymar, 2013'e kadar Brezilya'nın Santos takımında kalarak genç yaşta Avrupa futbolunun tehditlerinden uzak kalmıştı.

Ancak daha sonra tercihini Real Madrid'e transfer olmaktan yana kullanan Brezilya vatandaşı Robinho'nun kariyerinde yaşadığı düşüşü göz önünde bulundurarak Barcelona'dan yana kullandı.

Messi'nin gölgesinde

Barcelona'ya transfer olan Neymar, ilk sezonunda Barcelona markasının altında ve takımın lideri Lionel Messi'nin gölgesinde kendini güvende hissetti.

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Ancak daha sonra bu stratejisinde bir değişiklik meydana geldi; Arjantinli yıldız Messi'nin gölgesinde kaldığı ve kendi takımının lideri olmadığı takdirde yılın futbolcusu ödülünü kazanamayacağını düşündü.

Messi'nin Barcelona'yla yeni bir sözleşme imzalamasının ardından Brezilyalı oyuncu için ayrılık seçeneği kafasında belirmeye başladı.

PSG'nin Neymar'a Barcelona'daki maaşının 3 katını sunması ise ayrılık konusunda cesaret verdi.

'Barcelona'da mutluydu'

Menajerliğini yapan babası, Neymar'ın Messi ve Luis Suarez'in yanında Barcelona'nın en iyisi olabileceğini düşünmüyordu.

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Ancak 1970 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Toasto'ya göre Neymar, Barcelona günlerinde önemli kazanımlar elde etti.

Brezilyalı oyuncunun, Messi'yle oynadığı dönemde ondan çok şey öğrendiğini belirten Toasto, "Neymar bir yandan dünyanın en iyi takımlarından biri için oynadığı, bir yandan da Messi'ye hissettiği hayranlık nedeniyle çok mutluydu" diyor ve bu durumun Neymar'ın daha büyük bir yıldız olması konusunda bir çelişki taşımadığını düşünüyor.

Toasto bu nedenle Neymar için hangi seçeneğin daha iyi veya kötü olduğu konusunda net bir şey söylemek zor diyor.