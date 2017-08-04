Başakşehir'in rakibi Sevilla, Fenerbahçe'nin rakibi Vardar

  • 4 Ağustos 2017
Medipol Başakşehir takımı futbolcularının tur sevinci Telif hakkı AFP
Image caption Medipol Başakşehir, Club Brugge'ü 2-0 yenerek tur atlamıştı

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İspanya'nın Sevilla, Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımıyla eşleşti.

Club Brugge'u eleyerek tur atlayan Medipol Başakşehir, İspanya'nın Sevilla takımıyla ilk maçını İstanbul'da oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelelerinde ilk maçların tarihleri 15-16 Ağustos, rövanşlar karşılaşmalarının tarihleri ise 22-23 Ağustos.

Medipol Başakşehir rakibini elemesi halinde Beşiktaş ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmaya hak kazanacak. Elenmesi halinde ise doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı

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Image caption Fenerbahçe, Sturm Graz ile 1-1 berabere kalarak tur atlamıştı

Sturm Graz'ı eleyerek tur atlayan Fenerbahçe ise Vardar ile ilk maçı 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak. İstanbul'daki rövanş karşılaşmasının tarihi ise 24 Ağustos Perşembe.

Fenerbahçe de tur atlaması halinde Atiker Konyaspor ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıktı

Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri
Karabağ Kopenhag
Apoel Slavia Prag
Olympiakos Rijeka
Celtic Astana
Hapoel Beer Sheva Maribor
Medipol Başakşehir Sevilla
Young Boys CSKA Moskova
Napoli Nice
Hoffenheim Liverpool
Sporting Lizbon Steau Bükreş
UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmeleri
Shkendija AC Milan
Panathinaikos Athletic Bilbao
Apollon Midtjylland
Osijek Austria Wien
FH Hafnarfjördur Braga
Crvena Zvezda Krasnodar
Club Brugge AEK
Everton Hajduk Split
Viitorul Salzburg
Maritimo Dinamo Kiev
Ajax Rosenborg
Altach Maccabi Tel Aviv
BATE Olexandriya
Dinamo Zagreb Skenderbeu
Ludogorets Süduva
Domzale Marsilya
Partizan Videoton
Utrecht Zenit
Legia Sheriff
Viktoria Plzen AEK Larnaca
PAOK Östersunds