Bolt'u da geçerek dünya şampiyonu olan Justin Gatlin'in babası: Oğlumu yuhalamak spora saygısızlık

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Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalyayı kazanan Amerikalı atlet Justin Gatlin'in babası Willie Gatlin, oğlunu yuhalayanlara tepki gösterdi. Gatlin, "Seyirciler oğlumu yuhalayarak spora saygısızlık ediyorlar. Oğlum bu başarısıyla hafızalardan silinmeyecek bir anı bıraktı" dedi.

Willie Gatlin, daha önce iki kez doping cezası alan oğlunun güçlü bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Gatlin, "Oğlum yaptığı şeyden dolayı pişman oldu ve aldığı cezayı ekti. Bu süreç zarfında pek çok şeye katlandı ve iyi bir geri dönüş yapabilmek için çok çalıştı" diye konuştu.

Willie Gatlin, oğlunun yeni yetişen atletlere yol göstermeye çalıştığını ve onların temiz sporcular olmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Oğlum bu başarısıyla hafızalardan silinmeyecek bir anı bıraktı." Willie Gatlin, Atlet Justin Gatlin'in babası

35 yaşındaki Justin Gatlin Cumartesi günü 100 metre finalinde, son kez bireysel bir yarışta mücadele eden dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usain Bolt'u da geçerek altın madalya kazanmıştı. Bolt ise 3. olabilmişti.

Justin Gatlin ise hem yarış öncesinde start anında, hem yarışın hemen ardından, hem de Pazar akşamı madalya töreninde yuhalanmıştı.

Yuhalanan Gatlin, Bolt'un önünde birinci oldu

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Cezası düşürülmüştü

Justin Gatlin, üniversitede olduğu dönemde kanında çıkan yasaklı madde nedeniyle iki yıl ceza almıştı.

Bu maddenin dikkat eksikliği bozukluğu için aldığı ilaçtan kaynaklandığını söyleyen Gatlin, bir yıl sonra pistlere dönmüştü.

Amerikalı atlet ikinci cezasını ise 2005'te Helsinki'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında; 100 ve 200 metrede altın madalya kazandıktan sonra almıştı.

Bu olayın 8 yıl pistlerden men edilen Justin Gatlin'in cezası, doping kuruluyla olan işbirliğinden ötürü 4 yıla düşürülmüştü.