Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mide iltihabı salgını

Telif hakkı Getty Image caption Isaac Makwala 200 metrede 19.77 ile bu yılın en iyi derecesine sahipti

Dünya Atletizm Şampiyonası için Londra'ya gelen ve aynı otelde kalan 30 sporcu ile personel mide iltihabı geçirdi. Salgın nedeniyle zehirlenen Botsvanalı atlet Isaac Makwala 200 metre, İrlandalı atlet Thomas Barr ise 400 metre engelli yarışlarından çekildi. Makvala, Türkiye'yi temsil eden atlet Ramil Guliyev'in önemli rakipleri arasındaydı.

Şampiyonanın organizatörleri, Makwala'nın kaptığı mikrop nedeniyle mide iltihabı geçirdiğini doğruladı.

Makvala dün 200 metrede yarı finalde yarışacaktı. 400 metrede yarışıp yarışmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Organizatörlerden yapılan açıklamada ise "Dünya Şampiyonası için resmi takım otellerinden birinde konaklayan takım sporcuları için bildirilen birkaç mide iltihabı vakası daha mevcuttur" ifadesi yer aldı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu da, 30 sporcu ve kafile personelinin de aynı rahatsızlıktan etkilendiğini açıkladı.

Adı açıklanmayan otelde geçen hafta da bazı Alman ve Kanadalı sporcularda benzer rahatsızlıklar görüşmüştü. Almanya kafilesi bunun üzerine otelini değiştirmişti.

Otel yetkililerinin Uluslararası Atletizm Federasyonu yetkilileriyle yaptıklatrı ortak çalışma sonucu sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını tespit ettikleri belirtildi.

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Besinlerle ve temas yoluyla bulaşabiliyor

Hijyenik olmayan besinler nedeniyle yakalanma ihtimali çok yüksek olan mide iltihabı mikrobu, aynı zamanda temasla da bulaşabiliyor.

Mikrop midede enfeksiyona sebep olarak, şiddetli karın ağrısı ve kusmaya neden oluyor.