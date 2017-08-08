İtalyan tenisçiye 'kazara dopingden' iki ay men cezası

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Yasaklı letrozole ilacı aldığı tespit edilen ve doping yapmakla suçlanan İtalyan tenisçi Sara Errani, bu maddenin annesinin yaptığı tortellini (mantı benzeri bir makarna çeşidi) ile bünyesine karıştığı gerekçesiyle yalnızca iki ay men cezası aldı.

16 Şubat'ta yapılan testlerde Errani'nin idrarında, meme kanseri tedavisinde kullanılan ve kas gelişimini artırdığı gerekçesiyle Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından yasaklanan letrozole maddesi bulunmuştu.

Errani, bu maddeyi kullanmadığını savunuyor ve ancak annesinin ilacının yanlışlıkla yemeğe karışması sonucu bünyesine girmiş olabileceğini söylüyordu.

Sara Errani'nin annesi Fulvia Errani de Uluslararası Tenis Federasyonu'na ifade vererek, kanser tedavisi için 2012'den bu yana letrozole kullandığını tıbbi belgelerle kanıtladı.

Fulvia Errani, 14 Şubat akşamı yurtdışından dönen kızı için et suyunda tortellini yemeği hazırladığını ve bu sırada ilacını mutfak masasına koyduğunu, muhtemelen ilacı yanlışlıkla yemeğe karıştırdığını söyledi.

Uluslararası Tenis Federasyonu da bu açıklamayı inandırıcı bularak 30 yaşındaki tenisçinin kazara gıda kontaminasyonuyla doping maddesi aldığına hükmetti.

Ancak Errani için "daha ihtiyatlı olabilirdi" değerlendirmesinde de bulunan federasyon bu sebeple 2 ay men cezasına karar verdi. Geçmişte benzer doping olaylarında ise sporcuların 2-4 yıl arası ceza aldığı belirtiliyor.

Federasyonun kararı sonrası bir açıklama yapan Sara Errani, men cezasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ancak "vicdanının rahat olduğunu" söyledi.

İtalyan basını bu olayın tarihe "tortellini dopingi" olarak geçeceği yorumunu yaptı.