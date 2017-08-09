İngiltere basınında transfer dedikoduları: Barcelona Coutinho'da ısrarlı

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Premier Lig'de hareketli geçen transfer sezonunda kulislerde konuşulan ve İngiltere basınına yansıyan transfer dedikodularını derledik.

Barcelona, Coutinho ile haftasonuna kadar imzalamak istiyor

Neymar'ın ayrılmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Barcelona, Liverpool'dan Phillippe Coutinho'nun transferini bu haftasonuna kadar bitirmek istiyor. Katalan kulübünün temsilcileri transferi 100 milyon sterline bitirmek için Londra'da İngiliz kulübünün yetkilileriyle görüşecek. Liverpool cephesi Coutinho'nun takımda kalacağına dair açıklamalar yapsa da, Brezilyalı oyuncunun Barcelona'ya gitmek istediğini yönetime bildirdiği ifade ediliyor. (Mirror)

Real Madrid'ten Gareth Bale için yeşil ışık

Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği, ancak Real Madrid'in İngiliz ekibini mağlup ettiği UEFA Süper Kupa finalinde forma giymesinin ardından İspanyol ekibinde kalacağına dair yorumların yapıldığı Gareth Bale için Real Madrid yönetimi yeşil ışık yaktı. Maçın ardından United menajeri Jose Mourinho'yla konuştuğu ifade edilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Gallerli oyuncunun transferine izin verebileceklerini söylediği haberde yer aldı. (Express - Diario Gol)

City, Sergio Busquets'le ilgileniyor

Manchester City'nin, Barcelona'nın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergio Busquets'le ilgilendiği belirtiliyor. Fernando'nun Galatasaray'a gitmesiyle orta sahasında oyuncu eksikliği yaşayan İngiliz ekibinin, Busquets'i kadrosuna katmak için Katalan kulübüyle görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Ancak Katalan basınında, Neymar'ın ayrılığının ardından Barcelona'nın bir başka önemli oyuncusunu kaybetmek istemeyeceği ve bu nedenle de transferin gerçekleşmesinin zor olduğunu belirtiliyor. (Manchester Evening - Onda Cera)

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Mahrez'e İnter de talip oldu

Roma'nın transfer döneminin başından itibaren kadrosuna katmak istediği Leicester City'nin 26 yaşındaki hücum oyuncusu Riyad Mahrez'e, bir başka İtalyan ekibi İnter'in de talip olduğu belirtildi. Roma'nın, Cezayirli oyuncu için daha önce yaptığı üç teklifi de kabul etmeyen Leicester'ın, İnter'le görüşmelere 50 milyon sterlinden başlamak istediği ifade edildi. (Mirror)

Chelsea'nin yeni hedefi Danny Rose

Chelsea, Menajer Antonio Conte'nin ısrarla istediği Alex Sandro'yu kulübü Juventus'un satmak istememesi sebebiyle sol bek için alternatif isimlere yöneldi. Bu bölge için ortaya atılan Tottenham'ın sol beki Danny Rose'un adı öne çıktı. Mayıs ayında dizinden ameliyat olan ve sezonun ilk birkaç maçını kaçıracak olan Rose'un, Manchester United'ın da gündeminde olduğu belirtilirken, Tottenham'ın 27 yaşındaki oyuncuyu satmaya istekli olmadığı belirtiliyor. (The Sun)

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Conte hücuma da takviye yapmak istiyor

Arsenal'le oynanan Community Shield finalinde, takımının hücum anlamında sıkıntılar yaşadığını ifade eden Chelsea Menajeri Antonio Conte, Eden Hazard'ın sakatlığının ardından nasıl bir performansla geri döneceğini bilmiyor. İtalyan menajer bu nedenle Arsenal'den Alex Oxlade Chamberlain'in transferi için uğraşıyor. Chelsea 23 yaşındaki oyuncu için 25 milyon sterlinlik bir teklif yapmaya hazırlanırken, oyuncunun kontratının gelecek yaz sona ermesinin Arsenal yönetimini ikilemde bıraktığı ifade ediliyor. (DailyMail)