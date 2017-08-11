Londra 2017: Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Ramil Guliyev 200 metrede altın madalyayı kazandı

Telif hakkı Reuters Image caption Ramil Guliyev zaferini böyle kutladı

İngiltere'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden atlet Ramil Guliyev, 200 metre yarışında altın madalya kazandı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışta beş atlet finiş çizgisine neredeyse aynı anda geldi. Guliyev 20.09 ile birinci olurken ikinci sırada Güney Afrikalı Wayde van Niekerk ve Trinidad ve Tobago'lu Jereem Richards aynı derece ile yer aldı: 20.11.

Guliyev'in kazandığı madalya, Türkiye'nin 5 Ağustos'ta Londra'da başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyası oldu.

Bakü doğumlu 27 yaşındaki sprinter geçen yıl da Avrupa ikincisi olmuştu.

Guliyev yarışın ardından yaptığı açıklamalarda "Bir şeyi çok isterseniz eninde sonunda başarırsınız. Yarış çok zorluydu. Böyle yarışlarda maksimum performans göstermeniz gerekiyor. Bitiş çizgisini geçtiğim anda kendi kendime sordum: 'Birinci miyim, ikinci miyim, üçüncü müyüm?' dedim. Maksimum performansla koştuğunuzda sadece önünüzü görebiliyorsunuz. Sağa sola bakamıyorsunuz" dedi.