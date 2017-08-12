Fotoğraflarla: Yaşlı atletlerin peşinden koşan fotoğrafçı

Telif hakkı Alex Rotas Image caption Büyük Britanya takımı adına yarışan 70 yaşındaki Angela Copson, kadınlar 10 bin metre yarışında 44 dakika 25 saniye ile 70-74 yaş arasının dünya rekorunu kırdı

Dünyanın en başarılı atletleri Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışırken daha yaşlı atletler, gözlerden ırak bir şekilde Danimarka'da yarıştı. Bu iki müsabakada yarışanların yaşları birbirinden çok farklı olsa da tutku, azim ve neşeleri ortak. 68 yaşındaki fotoğrafçı Alex Rotas, bunu tüm dünyaya göstermek istiyor.

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan fotoğrafçı "Bu inanılmaz atletleri ve 60'larında, 70'lerinde, 80'lerinde, 90'larında başardıklarını gördükçe bir yandan onlara hayran oluyorum bir yandan gözlerim doluyor" diyor.

Danimarka'nın Aarhus kentinde düzenlenen Avrupa Ustalar Atletizm Şampiyonası'nı takip eden Rotas, oradaki deneyimi "son derece yoğun, müthiş ve dudak uçuklatan" betimliyor.

Telif hakkı Alex Rotas Image caption 87 yaşındaki Finlandiyalı uzun atlamacı Ake Lund, 2,77 metrelik bu atlayışı ile kendi yaş grubunda bronz madalya aldı

Telif hakkı Alex Rotas Image caption 87 yaşındaki Danimarkalı Rosa Pederson 2,72 metrelik bu atlayışıyla altın madalyaya uzandı

Fotoğrafçılığa birkaç yıl önce başlayan ve o tarihten sonra zamanının çoğunu sporculara objektifin arkasından bakarak geçiren Rotas, "Emeklilik etrafından dolaştığım ve pek kullanmamaya çalıştığım bir kelimedir" diyor ve ekliyor:

"60 yaşına geldiğimde yaşlı sporcuların pek de fotoğrafı olmadığını fark ettiğimde bu işe başlamaya karar verdim.

"İnternette 'yaşlı' diye aradığınızda sandalyede oturan insanlar çıkıyor. Bu yüzden 'doldurulması gereken bir boşluk var' diye düşündüm."

Telif hakkı Alex Rotas Image caption 91 yaşındaki Estonyalı Hilja Bakhoff 8,08 metrelik atışıyla gülle atmada kendi yaş grubunun dünya rekorunu kırarken

Telif hakkı Alex Rotas Image caption Birleşik Krallık'tan 71 yaşındaki Barry Ferguson ve Almanya'dan 72 yaşındaki Hartmann Knorr 300 metre engellide kozlarını paylaşıyor

Rotas'ın kariyerinin büyük kısmı eğitimle geçmiş. Yunanistan'da ilkokul öncesi duyma engellilerle çalışan, ardından kendisi de doktora yapmak için yıllarca üniversiteye giden Rotas, yaşlanan insan bedeninin neler başarabileceğini herkese göstermek istediğini söylüyor:

"60'larında, 70'lerinde, 80'lerinde ve 90'larındaki bu insanları, mümkün olduğunu bile düşünemeyeceğim atletik hareketleri yaparken izliyorum.

"Bu, benim de yaşlanan bedenlerin neler başarabileceğine dair düşüncelerimi değiştirdi.

"Yalnızca atletizmleri değil, neşeleri de… Bu insanlar o kadar hayat dolu ki her aşamada ilham veriyorlar."

Telif hakkı Alex Rotas Image caption 79 yaşındaki Letonyalı Leontine Vitola "finiş çizgisine her gelişinde göz alıcı bir şekilde gülümsüyor, kaçıncı bitirirse bitirsin". Vitola, bu yarışı 3. bitirerek bronz madalya kazandı

Telif hakkı Alex Rotas Image caption Finalde dram: Büyük Britanya'dan 91 yaşındaki Dalbir Singh Deol Norveç'ten 90 yaşındaki Harald Alfred Aanarud'un önüne geçerken Almanya'dan 86 yaşındaki Ernst Zuber düşüyor

Gençliğinin çoğunu tenis oynayarak geçiren Rotas, hem İngiltere'deki yarışmaları takip ediyor hem de uluslararası yarışmalar için Fransa, Finlandiya, Türkiye, Almanya, İtalya, Macaristan ve Danimarka gibi ülkelere gitmiş.

Telif hakkı Alex Rotas Image caption Avusturya'dan 74 yaşındaki Marianne Maier 9,8 metrelik atışına hazırlanırken

"Bazı yarışmacılar bütün yaşamları boyunca atletizmin içinde yer almış, bazıları ise çok ileri yaşlarda başlamış" diyor Rotas, "Bazıları öğrenciyken sporda çok iyiymiş ama işe girince bırakmış ve 50 yıl sonra emekli olduklarında tekrardan spora dönmüş. Bu inanılmaz".

Telif hakkı Alex Rotas Image caption "60'lı yaşlarımı yaşlı sporcuları fotoğraflayarak geçirdim" diyor Alex Rotas

"Herkesin farklı bir hikayesi var" diyen Alex Rotas, fotoğrafları ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı konuşmalarıyla insanlara ilham vermek istiyor.

70'lerine yaklaşırken yeni şeylere başlama aşkını sürdüren Rotas "Acemiliği seviyorum" diyor.