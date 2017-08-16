İngiliz futbol takımından Usain Bolt'a teklif: Gel bizde oyna

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Profesyonel kariyerine Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'yla nokta koyan Jamaikalı atlet Usain Bolt'a, İngiltere Championship futbol takımı Burton Albion talip oldu.

İngiliz ekibinin başkanı Ben Robinson da Bolt'la ilgilendiklerini doğruladı.

Burton Albion Başkanı Ben Robinson, "Bolt, atletizm tarihine geçen bir sporcu. Ona bir teklif sunacağız ve takım menajerinin de onu takımda görmek istediğini biliyoruz" dedi.

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Robinson, Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda, bayrak yarışında şampiyon olan Britanya takımındaki Adam Gemili'nin de önceden futbol oynadığını belirtirken, Bolt'un atletizmdeki başarısını futbola da yansıtacağını düşünüyor.

Ancak Burton Albion Menajeri Nigel Clough bu iddiaları yalanlayarak, "Bu benim değil, başkanın seçimi olur. Bolt takımla deneme antrenmanına çıktıktan sonra fikrinin değişeceğini düşünüyorum" dedi.

Bolt'un menajeri Ricky Simms, 8 olimpiyat altını ve 11 dünya şampiyonluğuyla, 100 ve 200 metrede geliştirilmesi çok zor iki dünya rekoru bulunan atleti daha önce pek çok futbol kulübünün kadrosuna katmak istediğini belirtmişti.