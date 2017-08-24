Karabağ: Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ilk Azerbaycan takımı

Telif hakkı EPA Image caption Karabağ takımının kalecisi İbrahim Sehic, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın sevincini takım arkadaşı Jakub Rzezniczak'la kutluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Kopenhag'ı eleyen Karabağ, kupada gruplara kalmayı başaran ilk Azeri takımı oldu. Ermenistan Dağlık Karabağ'ı 1993'de işgal ettiği için, Karabağ maçlarını başkent Bakü'de oynuyor.

23 Temmuz 1951 yılında, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ağdam şehrinde kurulan ve asıl ismi "Karabağ Ağdam" olan kulüp, ilk kez Sovyetler Birliği döneminde 1966'da Azerbaycan yerel liginde mücadele etti.

1968-1976 yılları arasında maddi sorunlar nedeniyle ligden çekildi. 1977'de ise "Şafak" ismiyle yeniden yerel ligde mücadele etmeye başladı. 1988'de Azerbaycan'da ilk yerel lig şampiyonluğunu kazandı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Azerbaycan'da ilk ulusal ve bağımsız futbol ligi 1992'de oynandı.

Karabağ da ertesi yıl Azerbaycan Premier Ligi'ndeki ilk şampiyonluğunu ve Azerbaycan Kupası'nı kazandı.

Ağdam'ın gururu

Ağdam halkının gururu olan Karabağ'ın bu başarısı aynı zamanda Azerbaycan'da ilk kez başkent Bakü dışından bir kulübün şampiyonluğu anlamını taşıyordu. Ancak savaş, hem kulübün hem de Ağdam halkının mutluluğuna gölge düşürdü.

1993'te Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali sırasında, kulübün maçlarını oynadığı İmaret Stadyumu bombardımanda kullanılamaz hale geldi. Sahasız kalan kulüp, aynı zamanda bütün kaynaklarını da kaybetti ve Ağdam şehrinden Bakü'ye taşınmak zorunda kaldı.

Yaşanan bu durum, kulübün takma isimlerinde de kendini gösterdi: Kaçkınlar, Atlılar

Image caption Ermenistan ve Azerbaycan

Serpil Hamdi Tüzün de görev yaptı

90'ların sonu, 2000'lerin başında yaşanan ekonomik kriz kulübü ciddi anlamda etkiledi.

Ancak buna rağmen Karabağ, 1999'da UEFA İntertoto Kupası'nda İsrail'in Maccabi Haifa takımını eledi ve Avrupa kupalarında tur atlayan ilk Azerbaycan takımı oldu.

2001 yılında, Azerbaycan'da faaliyet gösteren büyük bir şirketin sponsor olmasının ardından hedefini büyüten Karabağ, 2003-2004 sezonunu 3.sırada tamamladı.

Bu sponsorlukla birlikte aynı zamanda altyapıya büyük önem verildi. Beşiktaş altyapısındayken Sergen Yalçın, Metin Tekin, Feyyaz Uçar'ı keşfeden Serpil Hamdi Tüzün'ün uzun süre kulüpte görev yapması da Karabağ'ın kaderini değiştirdi.

Kulüp altyapıdaki yapılanmanın meyvelerini son 3 sezondur arka arkaya kazandığı lig şampiyonluklarıyla topladı.

2008 yılında eski Azeri futbolcu Kurban Kurbanov'un takımın başına getirilmesiyle Karabağ büyük bir çıkış yakaladı.

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'Kafkasların Barcelonası'

2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi ön eleme turlarında Rosenborg ve Honka'yı elemelerinin ardından kulübe, "Kafkasların Barcelonası" lakabı takıldı. Kurbanov'un ağırlıklı olarak Azeri futbolcularla oynattığı futbol beğeni topladı.

Son lig şampiyonluğunu 1992-1993 sezonunda kazanan Karabağ, 2013-2014 sezonunda 21 yıl aradan sonra Azerbaycan ligi şampiyonu oldu ve Bakü takımlarının hakimiyetine son verdi.

2009-2015 arasında 4 sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden Karabağ, 2014-2015 sezonu başında Hollanda temilscisi Twente'yi saf dışı bıraktı ve Neftçi Bakü'den sonra UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ikinci Azeri takımı oldu.

Grup aşamasını 6 puanla üçüncü bitiren Karabağ, 23 Ekim 2014'te deplasmanda aldığı Dnipro galibiyetiyle, Avrupa Ligi gruplarında maç kazanan ilk Azeri takımı oldu.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesinin ardından maçlarını Ağdam yerine sürekli olarak farklı yerlerde oynayan Karabağ'ı 2008 yılından bu yana Kurban Kurbanov çalıştırıyor.

İç saha maçlarını ülkenin doğusundaki statlarda oynayan Karabağ, lig maçlarını Azersun Arena'da, Avrupa kupası maçlarını ise Tevfik Behramov Stadı'nda oynuyor.

En düşük bütçeli takımı

Kadrosunda İspanya'dan iki, Haiti, Brezilya, Makedonya, Ukrayna, Bosna Hersek, Polonya, Güney Afrika'dan birer oyuncu bulunduran Karabağ, 12 milyon 28 bin euroluk kadro değeriyle Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takım içinde en düşük bütçeli takımı olacak.

Karabağ'ın lakapları içerisinde en eskisi Atlılar. Lakap, Karabağ atları ile bağlantılı. İngiltere'de özel olarak tasarlanan kulüp logosunda iki at yer alıyor.

Yaşananların ardından kulüp, taraftarlarının gözünde efsaneye dönüşmüş durumda. Çünkü Karabağ, Ermenistan'ın işgal ettiği ve artık Azerbaycan'ın kontrolünde olmayan bir bölgeyi temsil ediyor ve Ağdam'da yaşayanlar Karabağ'ın başarısıyla büyük bir mutluluk duyuyor.