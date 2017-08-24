Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

Telif hakkı Reuters

Türkiye Süper Ligi'nin geçen yılki şampiyonu Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda Fransa'nın Monaco, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Leipzig takımlarıyla mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta mücadeleleri ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak. 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı ise 26 Mayıs 2018 tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Monaco'da yapılan kura çekimi öncesinde geçen sezonun ödülleri de sahibini buldu. Ödül alan isimler ve ödül aldıkları kategoriler şöyle: