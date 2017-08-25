Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu
Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden geçen yılın lig ikincisi Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Konyaspor'un gruplardaki rakipleri Monaco'da yapılan kura çekiminde belli oldu.
Başakşehir, C Grubu'nda Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim'la eşleşti.
Atiker Konyaspor ise Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Marsilya ve Portekiz'den Vitoria ile I Grubu'nda mücadele edecek.
Galatasaray'ı eleyen Östersunds, J Grubu'nda Athletic Bilbao, Herta Berlin ve Zorya ile eşleşirken, Fenerbahçe'yi eleyen Vardar ise Zenit, Real Sociedad ve Rosenborg ile L Grubu'nda yer aldı.
Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 16 Mayıs 2018'de Fransa'nın Lyon kentinde yapılacak.
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