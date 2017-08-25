Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor'un Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu

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Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden geçen yılın lig ikincisi Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Konyaspor'un gruplardaki rakipleri Monaco'da yapılan kura çekiminde belli oldu.

Başakşehir, C Grubu'nda Portekiz'den Braga, Bulgaristan'dan Ludogorets ve Almanya'dan Hoffenheim'la eşleşti.

Atiker Konyaspor ise Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Marsilya ve Portekiz'den Vitoria ile I Grubu'nda mücadele edecek.

Galatasaray'ı eleyen Östersunds, J Grubu'nda Athletic Bilbao, Herta Berlin ve Zorya ile eşleşirken, Fenerbahçe'yi eleyen Vardar ise Zenit, Real Sociedad ve Rosenborg ile L Grubu'nda yer aldı.

Avrupa Ligi'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık'ta oynanacak. UEFA Avrupa Ligi finali ise 16 Mayıs 2018'de Fransa'nın Lyon kentinde yapılacak.