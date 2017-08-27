Fotoğraflarla: Floyd Mayweather-Conor McGregor boks maçı

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ABD'nin Las Vegas şehrinde yapılan ve aylardır merakla beklenen boks karşılaşmasında, Floyd Mayweather boks tarihinin en zengin adamı kabul edilen İrlandalı boks şampiyonu Conor McGregor'ı teknik nakavtla mağlup etti.

10. raunttaki bu zaferiyle, 40 yaşındaki ABD'li boksör Floyd Mayweather yenilgisiz 50 maçı geride bırakarak tarihe geçti.

Maça hızlı başlayan Conor McGregor'ın 3. raundın ardından kondisyonunu kaybetmeye başladığı görüldü. Maçın 3. rauntına kadar rakibini tanımaya çalıştığını söyleyen Mayweather ise, maçın devamında temposunu artırarak ringde üstünlüğü ele geçirdi.

Mayweather, daha önce yaptığı açıklamada final maçının son karşılaşması olacağını ve iki yıla yakın ringlere geri dönmeyeceğini söylemişti.

Boksörün maç başında 300 milyon dolar aldığı bilinse de, Las Vegas'a uzanan boks kariyeri 21 yıllık bir mücadeleyi ve sozlu bir çocukluk dönemini de kapsıyor.

ABD'nin Michigan eyaletinde doğan boksör, yaşadıklarını şü sözlerle anlatıyor:

"Ben fakirlikten, yoksul bir mahalleden geliyorum. Şimdi milyarder arkadaşlarımla bir arada olduğumda onlarla anlaşamıyorum ve 'Evinde takılırsak olur' diyorum. Onlara 'bunlara nasıl sahip oldun söyle ki ben de yapayım' diyorum."

Las Vegas'taki T-Mobile stadyumunda gerçekleşen karşılaşmanın sponsorluk ve reklam gelirleri dahil yaklaşık 600 milyon dolar getirmesi bekleniyor.

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