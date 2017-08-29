İngiltere Premier Lig'de ilk 3 haftanın öne çıkan 10 gelişmesi

Telif hakkı Reuters

İngiltere Premier Ligi'nde milli maçlar için verilen araya Manchester United lider, West Ham ise lig sonuncusu olarak giriyor. İlk 3 haftada Manchester United dışında iyi futboluyla dikkat çeken bir diğer takım da Liverpool oldu.

Premier Lig'de ilk 3 haftada öne çıkan 10 gelişmeyi sizin için derledik.

Mourinho ikinci sezonuna iyi başladı

Geçen sezon Manchester United'la Premier Lig'i 6. sırada bitiren Jose Mourinho, takımıyla ikinci sezonuna iyi başladı. Ligin ilk 3 haftasında 9 puan puan toplayan tek takım olan United, Portekizli teknik adamın, "Takımlarım, ikinci sezonumda gerçek gücünü gösterir" sözünü doğrular nitelikte bir futbol ortaya koydu. Kırmızı Şeytanlar ilk 3 maçta 10 gol atarken, kalesini de gole kapadı.

Telif hakkı EPA

Liverpool göz kamaştırıyor

Lige iyi başlayan ve oynadığı futbolla göz dolduran bir diğer takım da Liverpool. Menajer Jurgen Klopp yönetiminde lige iyi başlayan Liverpool, Arsenal'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada oynadığı futbolla büyük zevk verdi. Barcelona'ya transferi gündemde olan Philippe Coutinho'nun yokluğunda oynanan futbol, Liverpool'un bu krizi aştığını gösteriyor.

Huddersfield Town'dan sürpriz başlangıç

Geçen sezon Championship'te mücadele eden ve play-off finalini penaltılarla kazanarak Premier Lig'e yükselen Huddersfield Town, ligin ilk 3 haftasında topladığı 7 puanla dikkatleri üzerine çekti. Crystal Palace'ı deplasmanda 3-0, Newcastle United'ı da evinde 1-0 yenen Huddersfield, Manchester United'la birlikte ligin ilk 3 haftasında gol yemeyen iki takımdan biri. İngiltere'nin kuzeyinde yer alan Huddersfield şehrinin takımı olan Huddersfield Town, 56 milyon sterlin ile İngiltere Premier Ligi'nde kadro değeri en az olan takım.

Telif hakkı Reuters

City'nin oyunu tatmin etmiyor

Manchester City lige iyi başlasa da oynadığı futbol şu ana kadar taraftarlarını tatmin edebilmiş değil. İlk haftada ligin yeni ekibi Brighton&Hove Albion karşısında zorlanan Guardiola'nın takımı, Bournemouth deplasmanında da uzatma dakikalarının sonunda buldukları golle kazandı. City'nin ilk 3 maçının ikisini 10 kişi tamamlaması da bir başka detay olarak öne çıktı.

Telif hakkı Reuters

Arsenal paramparça

Sezona, Türkiye'de karşılığı Süper Kupa olan Community Shield Kupası'nı kazanarak başlayan Arsenal, lige ise çok kötü bir giriş yaptı. İlk hafta evinde Leicester City'ye karşı iki kez yenik düştüğü maçı son dakikalarda kazanabilen Arsene Wenger'in takımı, Stoke City ve Liverpool deplasmanlarında ise kötü bir futbol ortaya koyarak mağlup oldu. Özellikle Liverpool deplasmanındaki 4-0'lık yenilginin faturası menajer Arsene Wenger'e kesilirken, Fransız teknik adam için, 'modern çağın futboluna ayak uyduramıyor' eleştirileri yapıldı. Arsenal ilk 3 haftanın ardından 3 puanla 16. sırada yer alıyor.

Chelsea'de Conte transfer istiyor

Geçen sezonun şampiyonu Chelsea, ligin ilk haftası evinde Burnley'e karşı şok bir mağlubiyet aldıktan sonra Wembley'de Tottenham karşısında kritik bir galibiyet aldı. Son olarak evinde Everton'ı rahat yenen Chelsea'de Menajer Antonio Conte yönetimden transfer istiyor. 6 puanla 6. basamakta bulunan Chelsea'nin, orta sahaya ve forvete takviye yapması bekleniyor.

Telif hakkı EPA

Tottenham'ın Wembley sendromu

Yeni stadının inşaatı nedeniyle bu sezon iç saha maçlarını Wembley'de oynayacak olan Tottenham Hotspur, bu sezon şu ana kadar "Futbolun mabedi"nde galibiyet alamadı. Ligin ilk haftasında Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 yenen Hotspur, Wembley'de Chelsea'ye 2-1 yenildi. Son olarak Burnley'i ağırlayan Tottenham Hotspur, 90. dakikada yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve ilk 3 hafta sonunda 4 puanla 9. sırada yer aldı. Tottenham taraftarları transfer döneminde kadroyu güçlendirmeyen yönetimi bu konuda eleştiriyor.

West Bromwich Albion 3maçta 3 gol attı, 5. sırada

Sezona sürpriz bir başlangıç yapan bir diğer takım da West Bromwich Albion. Bournemouth'u evinde, Burnley'i de deplasmanda 1-0 yenen Batı İngiltere temsilcisi, Stoke City ile de evinde 1-1 berabere kaldı. West Bromwich Albion 3 golle, ilk 3 haftanın ardından puan durumunun ilk 10 sırasındaki takımlar arasında en az gol atan iki takımdan biri ve 5. sırada yer alıyor.

Newcastle United'da 'soğuk savaş'

Bir sezonluk aranın ardından Premier Lig'e geri dönen Newcastle United, ilk iki haftada Tottenham ve Huddersfield'a kaybettikten sonra West Ham United karşısında 3-0 kazanarak rahat bir nefes aldı. Kulübün sahibi Mike Ashley'in uzun süredir kulübü satmak istemesi nedeniyle bütçeyi düşürmesi, menajer Rafael Benitez'in tepkisini çekmiş ve ikili arasında "soğuk savaş" başlamıştı.

Telif hakkı PA

Ligin dibine demira atan West Ham'de Bilic'in kredisi azalıyor

Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından Londra Olimpiyat Stadı'ndaki çalışmaların yetişmemesi sebebiyle ilk üç maçını deplasmanda oynayan West Ham United ise henüz puanla tanışamadı. Manchester United'a 4-0, Southampton'a 3-2, Newcastle'a da 3-0 kaybeden West Ham United'ta Menajer Slaven Bilic'in kredisinin azaldığı belirtiliyor.