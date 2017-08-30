En pahalı 10 Türk futbolcu

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Transfer döneminin başından itibaren ismi Fenerbahçe'yle anılan Emre Mor, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından İspanya Ligi'nde mücadele eden Celta Vigo'ya transfer oldu.

İspanyol kulübü, Mor'un bonservisi için 12,5 milyon euro ödeyecek.

Mor, geçen yıl da 16 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olmuştu ve halen en pahalı üçüncü Türk futbolcu olma özelliğini elinde tutuyor.

Listenin zirvesinde ise bugünlerde Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Arda Turan yer alıyor.

En fazla bonservis ücreti ödenen 10 Türk futbolcuyu inceledik.

1 - Arda Turan: Atletico Madrid'den Barcelona'ya - 41 milyon euro

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2011'de Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 12 milyon euroya transfer olan Arda Turan, 2015 yazında ise Atletico Madrid'ten Barcelona'ya 41 milyon euro'ya transfer oldu.

Turan, Barcelona formasıyla bir La Liga, bir İspanya Süper Kupası, iki de İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2- Hakan Çalhanoğlu: Bayer Leverkusen'den Milan'a - 22 milyon euro

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Futbola Almanya'da başlayan Hakan Çalhanoğlu, Hamburg'daki dikkat çeken performansıyla 2014'te Bayer Leverkusen'e transfer oldu. Burada 3 sezon forma giyen Çalhanoğlu, bu sezon yeni bir yapılanmaya giden İtalyan kulübü Milan'a 20 milyon euroya transfer oldu.

Milli futbolcu, 2011'de Trabzonspor'la imzaladığı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle FIFA'dan ceza aldı ve bu yılın şubat ayından itibaren 4 ay futbol oynayamadı.

3- Emre Mor: Nordsjaelland'tan Borussia Dortmund'a - 16 milyon euro

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Danimarka'nın Lyngby kulübünün altyapısında oynarken, 2015'in başında Nordsjaelland kulübüne transfer olan Emre Mor, Galatasaray'ın transfer gündemine girmesiyle spor kamuoyunu tarafından tanınmaya başlandı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan 20 yaşındaki hücum oyuncusu, daha şampiyona başlamadan Borussia Dortmund'un futbolcu izleme ekibi tarafından keşfedildi ve Alman takımına 16 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Burada 12 maçta görev alan Emre Mor, beklentileri karşılayamadı ve 12,5 milyon Euro karşılığında Celta Vigo'ya transfer oldu. Bu transfer aynı zamanda Celta Vigo kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçti.

4- Cengiz Ünder: Başakşehir'den Roma'ya - 15 milyon euro + satıştan yüzde 20 pay

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Futbola Bucaspor altyapısında başlayan Cengiz Ünder, Altınordu altyapısına geçtikten sonra Başakşehirli yetkililer tarafından keşfedildi ve 1 milyon 450 bin euroya İstanbul ekibine transfer oldu.

Başarılı grafiğini burada da devam ettiren Ünder'in henüz 20 yaşındayken İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Roma'ya transferi gerçekleşti.

5- Enes Ünal: Manchester City'den Villarreal'e - 14 milyon euro

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Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Enes Ünal, 2015 yazında Manchester City'ye 3 milyon euroya transfer oldu.

İngiliz kulübü tarafından sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente'ye kiralanan genç forvet, son olarak La Liga ekiplerinden Villarreal'e transfer oldu.

6- Yunus Mallı: Mainz'dan Wolfsburg'a - 12,5 milyon euro

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Futbola Borussia Mönchengladbach'da başlayan Yunus Mallı, burada A takıma yükselmeden 2011 yılında direkt olarak Mainz'a transfer oldu.

Mainz formasıyla 146 maçta 32 gol kaydeden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu performansıyla bu yılın başında bir diğer Bundesliga ekibi Wolfsburg'a transfer oldu ve Alman ekibiyle 2021 yılına kadar resmi sözleşme imzaladı.

7- Nuri Şahin: Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e - 10 milyon Euro

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Futbola Dortmund altyapısında başlayan Nuri Şahin, burada bir süre oynadıktan sonra Feyenoord'a kiralandı. Feyenoord'ta bir sezon oynadıktan sonra Dortmund'a geri dönen Şahin, burada üst üste üç sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden oldu.

2010-2011 sezonundaki performansı, Dortmud'un lig şampiyonluğunu kazanmasında etkili olurken, ertesi sezon 10 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer oldu.

Milli futbolcu burada bekleneni veremedi ve önce Liverpool'a ardından da Dortmund'a kiralandı. 2014-2015 sezonu başında da Alman ekibine bonservisiyle yeniden transfer oldu.

8- Mehmet Topuz: Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye - 9 milyon euro

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Kayserispor formasıyla gösterdiği performansın ardından, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer radarına giren Mehmet Topuz, 2009 yılında kendisini transfer etmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi.

Beşiktaş futbolcuyla anlaşarak Topuz'a siyah-beyazlı formayı giydirmiş ve fotoğraf basına servis edilmişti. Fenerbahçe ise futbolcunun kulübü Kayserispor'la anlaştı ve Beşiktaş'ın Kayserispor'la bonservis bedeli konusunda bir mutabakata varamaması sebebiyle Fenerbahçe transferde öne geçti ve Mehmet Topuz'u 9 milyon euroya kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topuz, sakatlıkların da etkisiyle son iki sezonda gözden düştü ve geçen sezonun başında sözleşmesi feshedildi. 33 yaşındaki Topuz geçen Nisan ayında futbolu bıraktığını açıkladı.

9- Gökdeniz Karadeniz: Trabzonspor'dan Rubin Kazan'a - 8,7 milyon euro

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Trabzonspor altyapısından yetişen ve 1997-1998 sezonunda profesyonel olan Gökdeniz Karadeniz, 2008'e kadar burada forma giydi. 2007-2008 sezonu ortasında Rusya'nın Rubin Kazan takıma transfer olan Karadeniz, burada iki lig şampiyonluğu kazandı.

Türkiye'nin 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer alan 37 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerini halen bu takımda devam ettiriyor.

10- Mevlüt Erdinç: Sochaux'dan PSG'ye - 8,5 milyon euro

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Futbola Fransa'nın Sochaux kulübünün altyapısında başlayan Mevlüt Erdinç, burada A takıma yükseldi. Sochaux formasıyla 2008-2009 sezonunda dikkat çeken bir performans sergileyen Erdinç, 2009 yılında Fransa liginin güçlü ekibi Paris St-Germain'e transfer oldu.

PSG'deki ilk sezonunda 37 maçta 19 gol kaydeden ve Fransa Kupası'nı kazanan Erdinç, burada üç sezon forma giydikten sonra 2011-2012 sezonun ikinci yarısında Rennes'e satıldı ve iki sezon da burada oynadı.

Daha sonrasında kariyerinde istikrarı yakalamakta zorlanan 30 yaşındaki oyuncu sırasıyla Saint Etienne, Hannover, Guingamp ve Metz'de forma giydikten sonra bu yaz başında Medipol Başakşehir'le sözleşme imzaladı.