Alkollü araba kullandığı şüphesiyle gözaltına alınan Rooney kefaletle serbest

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İngiltere Premier Ligi'nde Everton forması giyen Wayne Rooney, alkollü araba kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Cheshire polisinden yapılan açıklamada, alkollü olarak belirtilen sürenin üzerinde araç kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rooney'nin kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. Wayne Rooney'nin bu ayın sonunda Stockport Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

İngiliz futbolcunun aracı, Perşembe gecesi Cheshire'daki evinin yakınlarında polis tarafından durdurulmuş, milli futbolcu gözaltına alınmıştı.

Rooney, BBC'nin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

31 yaşındaki forvet oyuncusu geçen hafta, 119 maçta 53 gol kaydettiği İngiltere milli takımını bıraktığını açıklamıştı.

Rooney, Alan Sharer'la birlikte İngiltere Premier Lig tarihinin en golcü ismi.

2004'ten 2017'ye kadar Manchester United forması giyen Wayne Rooney, bu yaz futbola başladığı kulübü Everton'a geri dönmüştü.