Türkiye'den EuroBasket 2017'ye üzücü başlangıç: Türkiye 73 - Rusya 76

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Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ilk maçında İstanbul'da Rusya'ya 76-73 yenildi.

Cedi Osman'ın 28 sayıyla en skorer oyuncu olduğu maçta, son 2 dakikada yapılan basit hatalar Türkiye'ye mağlubiyeti getirdi.

12 Dev Adam, İstanbul Fenerbahçe Ülker Arena'da EuroBasket 2017'nin ilk maçına Kenan-Sinan-Cedi-Barış-Semih beşiyle çıktı.

7 bin 286 biletli seyircinin izlediği maçta bayram tatilinin de etkisiyle tribünde boşluklar göze çarptı. Karşılamanın başı, Türkiye'den Cedi ve Rusya'dan Shved'in karşılıklı sayılarıyla geçti.

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İkinci çeyreğin başında tökezleyen 12 Dev Adam, sonunda toparlandı

İlk çeyreğin ikinci yarısında maçta hakimiyeti ele geçiren Rusya birinci periyodu 20-15 önde kapadı.

Rusya ikinci çeyreğin başında farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 25-15.

Maçın bu döneminde Türkiye asistlerde 8-1 gerideydi ve organize hücumlardan uzaktı.Kenan ve Semih'in birden maça ağırlıklarını koymaları ve Cedi'nin istikrarlı oyununu sürdürmesi Türkiye'yi maça ortak etti.

Rusya ilk yarıyı 36-33 önde tamamladı.

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Üçüncü periyotta eşitlik geldi

Üçüncü periyottan itibaren Rusya da Mozgov pota altında takıma ciddi katkı vermeye başladı.

Ancak Türkiye maçın ikinci yarısının başındaki müthiş savunması ile periyodun bitimine yaklaşık 4 dakika kala eşitliği sağladı: 46-46.Periyodun sonlarında ise maçı saha kenarından izleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu hakemlerin yönetimine büyük tepki gösterdi.

Rusya son çeyreğe 55-51 önde girdi.

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Son periyotta Türkiye öne geçmeyi başardı ama tutunamadı

Türkiye son çeyreğin başında da yine baskılı savunması ile Rusya'yı yakaladı ve Sinan'ın basketiyle uzun süre sonra öne de geçti: 58-57.

Semih'in de katkıyı artırdığı maç bitime 2 dakika kalaya kadar dengedeydi.

Ancak bu sürede önce Sinan'ın sonra Cedi'nin kaçırdığı turnikeler ve yapılan basit top kayıpları galibiyete mal oldu. Maçın sonunu daha iyi oynayan Rusya parkeden 76-73 galip ayrıldı.

Son saniyeleri İzmir Marşı eşliğinde biten maçın sonunda taraftarlar yenilgiye karşın mücadeleci basketbolu nedeniyle Türkiye'yi alkışladı.

D Grubu'nda günün diğer maçlarında Belçika Büyük Britanya'yı 103-90, Sırbistan da eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic'in 30 sayı attığı maçta Letonya'yı 92-82 mağlup etti.

İkinci maç Pazar Büyük Britanya'yla

Türkiye D Grubu'ndaki ikinci maçında Pazar günü TSİ 21:00'de Büyük Britanya'yla karşılaşacak.

Sırbistan'ın favori olduğu ve ilk 4 takımın tur atlayacağı grupta Türkiye için en makul derece 3.lük gibi görünüyor.

Ancak turnuvaya galibiyetle başlayan Belçika'yla ve Sırbistan'ı uzun süre zorlayan Letonya'yla oynanacak maçlar da 12 Dev Adam için kolay geçmeyebilir.

Türkiye'nin olumlu yanları

Rusya karşısında Türkiye'nin en olumlu yanları 40 dakika boyunca mücadeleci bir basketbol oynaması ve NBA'in iddialı takımlarından Cleveland Cavaliers'e transfer olan Cedi Osman'ın süperstarlık yolunda emin adımlarla ilerlemesi oldu.

Ancak NBA oyuncuları Ömer Aşık ve Ersan İlyasova'nın eksikliklerine, Ali Muhammed'in (Bobby Dixon) de son anda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmasının eklenmesinin ardından, Türkiye'nin turnuvadaki kaderini Cedi'nin yanına ikinci bir skoreri ekleyip ekleyemeyeceği çizeceğe benzer.