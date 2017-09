Türkiye EuroBasket'te ilk galibiyetini aldı

Telif hakkı AFP

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki ikinci maçında Büyük Britanya'yı 84-70 mağlup etti. 11'de 7 üçlükle 24 sayı atan Melih galibiyette başrolü oynadı.

Turnuvadaki ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenilen 12 Dev Adam'da Büyük Britanya karşısında ilk beşte tek değişiklik vardı. Rusya maçında bekleneni veremeyen kaptan Sinan yerine Melih sahadaydı.

Büyük Britanya'nın maça 4/4 üçlükle girmesi, Türkiye'nin karşılaşmaya hızlı başlamasını önledi. Ancak zamanla Semih pota altında maça ağırlığını koydu. Türkiye ilk periyotta 23-18 öndeydi.

İkinci periyotta ise 12 Dev Adam gerek Melih'in arka arkaya attığı üçlükler, gerekse de Furkan Korkmaz'ın da devreye girmesi ile farkı açtı. İlk yarı 49-36 Türkiye'nin üstünlüğü ile geçti. Rusya maçının aksine 12 Dev Adam hücumda sadece Cedi'ye bağımlı kalmadı, tam 4 isimden ilk yarıda 9 sayı buldu (Cedi, Melih, Furkan, Semih).

Türkiye üçüncü periyotta ilk yedi üçlüğünün beşinde isabet bulan Melih ve pota altını domine eden Semih'in etkili oyunuyla bir ara farkı 16 sayıya çıkardı. Büyük Britanya ise özellikle Olaseni ile 12 Dev Adam'a direndi. Türkiye son periyoda Furkan'ın smacı ile 10 sayı önde girdi (64:54).

Melih ve Semih etkili oldu

12 Dev Adam özellikle Melih ve Semih'in etkili oyunları ile Büyük Britanya'yı maça ortak etmeyerek karşılaşmayı 84:70 kazandı ve turnuvadaki ilk galibiyetini alarak moral buldu.

Türkiye'de Melih 24 sayı-6 asist, Semih 19 sayı-5 ribaund, Cedi 11 sayı-7 ribaund, Furkan Korkmaz da 11 sayı ile oynadı. Büyük Britanya'da ise dikkat çeken isimler Olaseni (15 sayı-14 ribaund) ve Lawrence (15 sayı-5 asist) oldu.

Türkiye EuroBasket'teki üçüncü maçında Pazartesi günü TSİ 21:00'de Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Turnuvanın madalya adaylarından Sırbistan'ın Rusya'ya 75-72 yenilmesi bu maçın önemini daha da arttırdı.

12 Dev Adam, son 2 dakikada yaptığı basit hatalarla kaybettiği Rusya maçı sonrası, Büyük Britanya galibiyetiyle aradığı morali bulmuş oldu. Özellikle Semih'in istekli oyununu sürdürmesi ve Cedi'den sonra Melih ile Furkan Korkmaz'ın da skora katkı yapması Türkiye için artı puanlardı.

Ancak 12 Dev Adam'ın Sırbistan'ı devirebilmesi için hem Bogdanovic'i savunması muhtemel kaptan Sinan'dan daha fazla katkı gelmesi, hem de Sırbistan'ın olası pota altı üstünlüğünü minimuma indirmenin yollarını bulunması gerekiyor. Millilerin, bayram tatili dönüşü sonrası İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Arena'nın dolmasına ve seyircinin 40 dakika boyunca coşkulu desteğine, her zamankinden de fazla ihtiyacı olacak.

