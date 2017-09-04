Türkiye EuroBasket'te yine maç sonunu getiremedi

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Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a 80-74 mağlup oldu. 12 Dev Adam, Rusya karşılaşmasında olduğu gibi rakibine yine son dakikalarda boyun eğdi.

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan'a 80-74 mağlup oldu. 12 Dev Adam, Belçika ve Letonya'yı yenerek grubu 3. bitirmeye çalışacak.

Türkiye, tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maçta Sırbistan karşısına Kenan-Sinan-Cedi-Barış-Sertaç beşiyle başladı.

12 Dev Adam ilk periyotta özellikle hücumda çok tutuktu. Yapılan 8 top kaybı, kontrolün tamamen Sırbistan'da olmasını sağladı. Semih, Furkan ve Melih kısa sürede oyuna dahil olsalar da ilk periyot 21-13 Sırbistan'ın üstünlüğü ile bitti.

İkinci periyotta ise sahada bambaşka bir Türkiye vardı. Melih'in arka arkaya buldukları üçlüklerin ardından 12-0'lık bir seri yakalayan 12 Dev Adam açılan farkı kapattı. İlk yarıda Sırbistan 36-31 öndeydi.

Melih'in üçlükleri

Coach Ufuk Sarıca üçüncü periyotta Erkan'ı da sahaya sürerek pivotsuz bir beşe döndü ve Sırbistan'ı şaşırttı. Erkan bu dönemde çok iyi mücadele etse de sayıları ve asistleriyle etkili olan Jovic'in sayesinde Sırbistan son periyoda da 53-45 önde girdi.

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12 Dev Adam son periyotta yine Melih'in arka arkaya bulduğu üçlükler ile Cedi'nin de skor katkısı ve 14-3'lük bir seriyle çok uzun bir süre sonra ilk kez öne de geçti (59:57).

Ancak son dakikalarda sahneye çıkan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Bogdanovic çok kritik iki üçlükle Sırbistan'a maçı getiren isim oldu. Sahadan 80-74 galip ayrılan Sırbistan böylece grupta ikinci galibiyetini aldı. Türkiye ise bir galibiyette kaldı.

12 Dev Adam'da beş üçlük atan Melih 19, Cedi 15, Semih 13, Furkan ise 11 sayıyla oynadı. Sırbistan'da ise 17 sayıyla Bogdanovic ve 15 sayı-9 asistle oynayan Jovic galibiyette en fazla pay sahibi olan isimlerdi.

Türkiye grubundaki dördüncü maçında Salı günü TSİ 21:00'de Belçika'yla karşılaşacak. 12 Dev Adam bu maçı kazanırsa tur atlamayı da hemen hemen garantileyecek.

Ancak C Grubu'nun ve turnuvanın favorisi İspanya'nın Hırvatistan'ı yenerek grup birinciliğini garantilemesi halinde, 12 Dev Adam Perşembe günü Letonya'yı da yenerek grubu üçüncü sırada bitirmeye ve TOP 16 turunda İspanya ile eşleşmekten kaçınmaya çalışacak.