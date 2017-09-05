EuroBasket: Türkiye 78 - Belçika 65

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Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki dördüncü maçında Belçika'yı 78-65 mağlup ederek son 16 takım arasına kaldı.

12 Dev Adam Perşembe günü Letonya'yı yenerek grubu 3. sırada bitirmeye çalışacak.

Türkiye, Belçika karşısına Kenan-Melih-Cedi-Barış-Semih beşiyle çıktı. Kaybedilen Sırbistan maçında 12 Dev Adam'ı ayakta tutan oyuncuların başında gelen Melih bu kez maçın başında sahadaydı.

Milliler ilk periyotta önce Cedi, sonra da içerden Semih'in etkili oyunu ve sert savunması ile maça ağırlığını koydu. Türkiye ilk periyodu 23-14 önde kapattı.

İkinci periyoda hızlı giren ise 8-0'lık bir seriyle farkı bire indiren Belçika oldu. Ancak 12 Dev Adam'ın hücumda bir süre tıkandığı dakikalarda devreye Furkan Korkmaz girdi. Semih de etkili oyununu sürdürünce, Türkiye bir ara farkı 16 sayıya kadar çıkardı. Ancak Belçika'nın 7-0'lık serisi Türkiye'nin soyunma odasına sadece 7 sayı farkla önde gitmesine neden oldu (40-33).

13-0'lık seri galibiyeti getirdi

Belçika ikinci yarıya da hızlı başlayarak farkı eritti ve özellikle 2-3 alan savunmasıyla Türkiye'yi zorlayarak bir ara öne de geçti.

12 Dev Adam üçüncü periyotta, Barış'ın iki üçlüğü ve Sertan'ın da kritik sayılarıyla son 10 dakikaya 55-53 önde girdi.

Son periyotta ise ilk 5 dakika karşılıklı sert savunmalarla geçti. Ancak skor 60-60'ken 13-0'lık müthiş bir seri yakalayan Türkiye, bu dönemde özellikle Furkan Korkmaz ve Melih'in sayılarıyla maça ağırlığını koydu ve sahadan 78-65 galip ayrılarak tur atladı.

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Turnuvada şu ana kadarki en iyi maçını oynayan Furkan Korkmaz karşılaşmayı 14 sayıyla tamamladı.

Melih 12 sayı, Semih de 12 sayı-5 asistlik bir performans sergiledi. Belçika'da ise Van Rossom 13, Gillet 10 sayı attı.

Türkiye, turnuvadaki belki de en önemli maçında Perşembe günü TSİ 20:45'te Letonya'yla karşı karşıya gelecek.

Milliler, Rusya'yı 15 sayı farkla yenerek kalitesini gösteren Letonya'yı mağlup edebilirse, bir sonraki turda turnuvanın en büyük favorisi İspanya ile eşleşmeyecek ve çeyrek, hatta yarı finalin hayallerini kurmaya başlayacak.

Kaybedilen iki karşılaşmanın aksine bu kez maç sonunun iyi oynanması 12 Dev Adam için önemliydi.

Ancak Türkiye'nin, turnuvada giderek açılan Letonya'yı yenebilmesi için hem seyircinin büyük desteğini arkasına alarak ev sahibi avantajını kullanması, hem de Rusya ve Sırbistan maçlarının kritik anlarındaki hataları tekrarlamaması gerekiyor.