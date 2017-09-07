EuroBasket: Türkiye 79 - Letonya 89

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Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'ndaki son maçında İstanbul'da Letonya'ya 89-79 yenildi. Grubu 4. sırada tamamlayan Ay-Yıldızlılar son 16 turunda turnuvanın en büyük favorisi İspanya'yla eşleşti.

12 Dev Adam, EuroBasket'te belki de en kritik maçına Kenan-Melih-Cedi-Barış-Semih beşiyle başladı.

Letonya'nın yıldız pivotu Porzingis daha karşılaşmanın başında attığı üçlük ve yaptığı blokla maça ağırlığını koyacağının sinyalini verdi. Karşılıklı basketlerle geçen ilk periyotta Ay-Yıldızlılar rakibine Melih'in 11 sayısı ile direndi. Letonya ilk periyodu 24-22 önde kapattı. Letonya ikinci periyotta ise özellikle Porzingis'in pota altını domine etmesi sonucu üstünlüğü ele geçirdi.

İlk yarı skoru 47-38 Letonya lehineydi. Porzingis ve Melih'in karşılıklı 14'er sayı attığı 20 dakikada Türkiye 8 top kaybı yaptı. 15'te 7 üçlük atan Letonya'nın asist sayısı ise tam 16'ydı.

Türkiye son periyoda 6 sayı geride başladı

Üçüncü periyotta ise Letonya önce 4 faullü Timma'yı, sonra da 3 faullü Porzingis'i kenara aldı. 3 faullü olmasına rağmen sahada kalan Blums bu dakikalarda Letonya'yı taşıyan isim oldu ve fark bir ara 14 sayıya kadar çıktı (54-68). Ancak önce yavaş yavaş sahne almaya başlayan Cedi'nin üçlük basket faulü, sonra da Semih'in etkili oyunuyla Ay-Yıldızlılar farkı 6 sayıya indirdi. Letonya son periyoda 69-63 önde girdi.

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Türkiye dördüncü periyodun başında seyircinin giderek artan desteği ve sert savunmasına rağmen, farkı bir türlü 6'nın altına indirmedi. Melih'ten sonra Cedi'nin de hücumda inisiyatif almasına karşın, Letonya akıllı oyunuyla sahadan 89-79 galip ayrıldı ve EuroBasket'te üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Ay-Yıldızlılarda Cedi 24 sayı 6 ribaund 5 asist, Melih 19 sayı 7 ribaund, Semih de 10 sayıyla oynadı.

Letonya'da ise 28 sayı 7 ribauntla oynayan Porzingis yine takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Blums da 17 sayıyla galibiyette pay sahibi olan bir diğer oyuncu oldu.