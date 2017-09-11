EuroBasket: Türkiye 56 - İspanya 73

Telif hakkı Getty Images Image caption İspanya son periyoda hızlı girerek farkı açtı ve maçı kazandı

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın son 16 turunda İspanya'ya 73-56 yenilerek elendi. 12 Dev Adam EuroBasket'in en büyük favorisi karşısında son çeyreğin ortasına kadar başa baş götürdüğü maçta sergilediği mücadeleyle takdir topladı.

Türkiye, turnuvanın en büyük favorisi İspanya karşısında sahaya Kenan-Melih-Cedi-Semih-Sertaç beşiyle çıktı. Coach Ufuk Sarıca, Gasol kardeşlere karşı Semih ve Sertaç'ı ilk kez ilk beşte beraber denedi. İlk dakikalar İspanya'nın Cedi ve Melih'e, Türkiye'nin de Gasol kardeşlere sert savunmasıyla geçti.

Ay-Yıldızlılar hücumda Sertaç'la sürpriz sayılar bulsa da, basit sayı fırsatlarını değerlendiremeyince geriye düştü. 6. adam olarak oyuna giren Rodriguez'in Rubio'dan daha iyi yönettiği İspanya ilk periyodu 19-10 önde tamamladı.

Furkan Korkmaz'dan arka arkaya sayılar

İspanya'nın ikinci periyodun hemen başında farkı 12'ye çıkarmasının ardından hücumda devreye giren dev adam ise Furkan Korkmaz oldu. İkinci periyotta 10 sayı atan Furkan Korkmaz Türkiye'nin maça tutunmasını sağladı.

Coach Ufuk Sarıca'ya çalınan teknik faulun ardından yine "FIBA Mafya" seslerinin yükseldiği maçta Ay-Yıldızlılar, ilk üç sayılık basketini ise ancak 18. dakikada Cedi'yle bulabildi. İspanya, esasında çok da iyi oynamadığı ve bir ara aynı anda 3 oyuncu bile değiştirmeyi tercih ettiği ilk yarıda 33-25 öndeydi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Furkan Korkmaz'dan arka arakaya sayılar geldi

Telif hakkı Getty Images Image caption Coach Ufuk Sarıca'nın hakemle tartıştığı bir an objektiflere böyle yansıdı

Sergio Rodriguez'den son saniye üçlüğü

Üçüncü periyodun ilk 2,5 dakikasında sayı yoktu. İspanya bu periyotta ilk basketini yaklaşık 4 dakika sonra atabildi. Ay-Yıldızlılar Furkan Korkmaz'ın sayılarıyla farkı yine azaltsa da Sertaç'a çalınan faul sonrası teknik ekibe de çalınan teknik fauller, Türkiye'nin ritmini azalttı.

12 Dev Adam tam Melih'in sayısıyla farkı 3'e indirmişken, Rodriguez'in periyodun sonunda uzaktan attığı üçlükle İspanya son periyoda da 49-43 önde girdi.

Son periyotta tecrübe ağır bastı

İspanya'nın son periyoda hızlı girerek farkı açmasına karşın, Ay-Yıldızlılar yine de pes etmedi. Türkiye, bitime yaklaşık 6 dakika kala sadece 6 sayı gerideydi (50:56). Ancak karşılaşmanın kalanında İspanya maça ağırlığını koydu.

Özellikle Rubio arka arkaya attığı sayılar ile farkı açtı ve İspanya maçı kopardı. Parkeden 73-56 galip ayrılan İspanya çeyrek finale yükseldi, elenen 12 Dev Adam sahadan seyircilerin alkışları altında ayrıldı.

İspanya'da son periyotta açılan Rubio 15, Pau Gasol ve Rodriguez 11'er sayıyla oynadı. Gasol 7 ribaund alırken, Rodriguez 9 da asist yaptı.

Ay-Yıldızlılarda ise İspanya'ya direnenlerin başında maçı 20 sayı-5 ribaunt ile tamamlayan Furkan Korkmaz geldi. Melih 10 sayı, Semih de 6 sayı-10 ribauntla oynadı.

Önemli üç eksik hissedildi

12 Dev Adam turnuva boyunca çok iyi mücadele etti. Özellikle Cedi, Semih, Melih ve Furkan Korkmaz milli takıma önemli katkılar verdi. Ancak NBA'de forma giyen Ömer ve Ersan'ın eksikliği Türkiye'nin pota altı rotasyonunu zayıflattı. Ay-Yıldızlılar turnuva boyunca, son anda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Bobby Dixon'ı özellikle hücumda çok aradı.

EuroBasket artık 2 yerine 4 yılda bir yapılacak ve Türkiye için Avrupa'dan 12 takımın mücadele edeceği 2019 Dünya Kupası'na katılmak kolay olmayacak. Basketbolda yeni bir dönemin başlangıcı olan EuroBasket 2017 sonrası ise Türkiye'de altyapıdan yetişen kaliteli oyuncu sayısının az olması, milli takım oyuncularının kendi kulüplerinde aldıkları sınırlı süreler ve tabii ki yabancı kuralı bir kez daha tartışma konusu olacağa benzer.

Çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye'nin son 16 turunda elendiği EuroBasket'te ise çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Slovenya-Letonya

İspanya-Almanya

Sırbistan-İtalya

Yunanistan-Rusya

İstanbul'da süren turnuvada çeyrek final maçları Salı ve Çarşamba, yarı final karşılaşmaları Perşembe ve Cuma günleri, final karşılaşması ise Pazar günü oynanacak.