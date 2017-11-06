Tenis kortunun girişindeki güvenlik görevlisi Rafael Nadal'ı tanımadı

Telif hakkı Reuters Image caption Ünlü tenisçi Nadal Paris Masters turnuvası sırasında tesis girişinde sorun yaşadı

Dünyanın en ünlü tenisçilerinden Rafael Nadal'ın geçen hafta Paris Masters Turnuvası'nın yapılacağı tesislere girişte sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Canal+ Sport televizyonunun görüntülediği olayda, tesisin kapısındaki güvenlik görevlisi Nadal'ı tanımayarak içeri girmesine izin vermedi.

Güvenlik görevlisi Nadal'a "Merhaba beyefendi, giriş kartınız var mı?" diye sordu.

Soruya şaşıran Nadal "Yanımda değil" diye yanıt verdi.

Nadal'a kim olduğunu soran güvenlik görevlisi, tenisçinin kimliğini öğrendikten sonra onun tesisteki kortlara girmesine izin verdi.

Daha sonra turnuvadan çekilmişti

Nadal Cuma günü Filip Krajinovic'le maçı öncesi dizindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekilmişti.

31 yaşındaki Nadal'ın kariyerinde bugüne dek 16 Grand-Slam şampiyonluğu, 2 Olimpiyat madalyası ve 4 Davis Cups şampiyonluğu bulunuyor.