60 yıl Dünya Kupası'na katılamayacak İtalya'nın yeni teknik direktörü kim olacak?

Telif hakkı Getty Images

İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasından sorumlu tutulan teknik direktör Gian Piero Ventura'nın görevine son verildi. İtalyan basınına göre en güçlü teknik direktörler adayları Carlo Ancelotti, Antonio Conte ve Roberto Mancini.

Dünya Kupası play-off turunda İsveç'e elenen İtalya, 4 kez şampiyonu olduğu Dünya Kupası'na 1958'den beri ilk kez katılamayacak.

İtalyanları sarsan bu sonuçtan sorumlu tutulan isimlerin başında gelen teknik direktör Ventura'ya, Pazartesi akşamı oynanan İsveç maçının ardından istifa çağrıları yağıyordu.

Gian Piero Ventura ise bu çağrıları yanıtsız bırakmış ve yalnızca "İtalyanlardan özür dilerim" demekle yetinmişti.

Ventura, dün bir gazetecinin ısrarlı sorularına karşılık da İtalyan milli takımını iyi yönettiğini savunarak "Benim sicilim son 40 yılın en iyilerinden biri. 2 yılda sadece 2 maç kaybettim" dedi.

İtalya Futbol Federasyonu ise bu akşamüstü yaptığı toplantının ardından Ventura'nın görevine son verildiğini açıkladı.

Dünya Kupası hezimeti nedeniyle eleştirilerin hedefi olan bir diğer isim Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio ise istifa etmeyeceğini söyledi.

Ventura'nın, 30 Haziran 2018'de dolacak kontratında öngörülen yaklaşık 800 bin euro tazminatı alabilmek için istifa etmek yerine kovulmayı beklediği yorumları yapılıyor.

En güçlü aday Ancelotti

İtalyan basınında yer alan haber ve yorumlarda, Ventura'nın yerine milli takımın başına geçebilecek adaylar arasında halen en fazla adı geçen isim Carlo Ancelotti. Futbol Federasyonu Başkanı Tavechhio'nun da Ancelotti'yi desteklediği belirtiliyor.

İtalyan haber ajansı Ansa ve La Repubblica gazetelerinin internette okurları arasında yaptıkları "Yeni teknik direktör kim olsun?" anketlerinde de en fazla oyu alan isim Ancelotti oldu.

Telif hakkı Reuters

Her iki ankette de ikinci sırada ise Ventura'nın selefi Antonio Conte yer aldı.

Ancak Conte'nin halen İngiltere'de Chelsea'nin menajeri olması nedeniyle olası görüşmelerin daha güç geçeceği belirtiliyor. Son olarak Bayern Münih'i çalıştıran Ancelotti'nin görevine ise Eylül ayında son verilmişti.

İtalyan spor basını, halen Rusya'da Zenit Saint Petersburg'u çalıştıran Roberto Mancini, Fransa'da Nantes'ı çalıştıran Claudio Ranieri ve Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin de adaylar arasında yer aldığını yazıyor.

Milli takıma yeni teknik direktör arayışının bir anca önce sonuçlandırılması ve böylece Dünya Kupası elemelerindeki hayal kırıklığının ardından hızla bir yenilenme sürecinden geçilmesi planlanıyor.