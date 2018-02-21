Beşiktaş Münih'te hüsrana uğradı

Telif hakkı EPA

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında karşı karşıya geldiği Bayern Münih ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 5-0'lık farklı bir skorla yenildi.

Maçın 16. dakikasında ceza sahasına doğru ilerleyen Lewandoski'yi düşüren Vida kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bayern Münih'in Allianz Arena'daki ataklarına 43. dakikaya kadar dayanabilen Beşiktaş, Müller'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü.

Daha sonra Bayern Münih, 53. dakikada Kingsley Coman, 66'da Müller, 77'de Lewandowski ve yine 88. dakikada Lewandowski'nin attığı gollerle maçı 5-0'lık farklı bir skorla kaybetti.

Chelsea-Barcelona: 1-1

Karşılaşmanın rövanşı 14 Şubat'ta Vodafone Park'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki gecenin diğer maçındaysa, Chelsea İspanyol devi Barcelona'yla Stamford Bridge'te 1-1 berabere kaldı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmanın golleri 62. dakikada Chelsea adına Willian'dan, 75. dakikada ise İniesta'nın asistiyle golü bulan Arjantinli yıldız Messi'den geldi.