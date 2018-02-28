Roberto Carlos'un attığı 'imkansız gol'ün bilimsel açıklaması

20 yıl önce, gelmiş geçmiş en iyi gollerden bir Tenerife - Real Madrid maçında atıldı. Brezilyalı efsane sol bek Roberto Carlos'un, aut çizgisinden çektiği şut müthiş bir kavis çizerek kaleye girdi. Fizikçi Ernesto Blanco golün bilimsel açıklamasını BBC'ye yaptı.

Blanco, Roberto Carlos'un golünün fizik kuralları içinde olduğunu belirtirken, Magnus etkisinin topa 1 metrelik kavis verdiğini söyledi. Havanın yoğunluğunun da topun dönmesinde etkisi bulunduğunu belirten bilim insanı, "Topa vurması gereken yeri hesaplama işi oldukça karmaşık, çok değişken var. Saatte 112 km hızla giden top, Magnus Etkisi sayesinde beklenen yörüngesinden 1 metre kavis çiziyor" dedi.