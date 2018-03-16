Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımı çeyrek finalde eşleşti

  • 16 Mart 2018
Manchester City'nin Alman orta saha oyuncusu Leroy Sane, 14 Ocak'taki Premier Lig maçında Liverpool karşısında skoru 1-1'e getiren golü atarken Telif hakkı Getty Images
Image caption Manchester City'nin Alman orta saha oyuncusu Leroy Sane, 14 Ocak'taki Premier Lig maçında Liverpool karşısında skoru 1-1'e getiren golü atarken

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları bugün çekildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler şöyle oldu:

  • Barcelona (İspanya)-Roma (İtalya)
  • Sevilla (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
  • Juventus (İtalya)-Real Madrid (İspanya)
  • Liverpool (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)

Çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak.

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Image caption Şampiyonlar Ligi'ni geçen yıl Real Madrid kazanmıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

  • Arsenal (İngiltere)-CSKA Moskova (Rusya)
  • Atlético Madrid (İspanya)-Sporting (Portekiz)
  • Lazio (İtalya)-Salzburg (Avusturya)
  • Leipzig (Almanya)-Marsilya (Fransa)

Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 4 Nisan'da, ikinci maçlar da 12 Nisan'da oynanacak.