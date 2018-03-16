Şampiyonlar Ligi'nde iki İngiliz takımı çeyrek finalde eşleşti
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları bugün çekildi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmeler şöyle oldu:
- Barcelona (İspanya)-Roma (İtalya)
- Sevilla (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
- Juventus (İtalya)-Real Madrid (İspanya)
- Liverpool (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)
Çeyrek final ilk maçları 3-4 Nisan, rövanşları ise 10-11 Nisan'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
- Arsenal (İngiltere)-CSKA Moskova (Rusya)
- Atlético Madrid (İspanya)-Sporting (Portekiz)
- Lazio (İtalya)-Salzburg (Avusturya)
- Leipzig (Almanya)-Marsilya (Fransa)
Avrupa Ligi'nde ise ilk maçlar 4 Nisan'da, ikinci maçlar da 12 Nisan'da oynanacak.