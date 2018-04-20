Arsene Wenger'in 22 yıllık Arsenal kariyeri boyunca Dünya'da ve Türkiye'de neler değişti?

  • 20 Nisan 2018

1996'dan bu yana Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger, sezon sonunda görevi bırakacak. Wenger, Arsenal'in başına geçtikten sonra dünyada çok şey değişti. ABD Başkanı Trump o zamanlar güzellik yarışması organize ediyordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı.

  • Arsene Wenger, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik adam olma unvanına sahip ve takımının başında 823 maça çıktı. Getty Images

    Arsene Wenger, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik adam olma unvanına sahip ve takımının başında 823 maça çıktı.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı MURAD SEZER

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı

  • Donald Trump, 1996'da Dünya Güzellik Yarışması organizasyonunun sahibiydi. 22 yıl sonra ABD başkanı oldu Getty Images

    Donald Trump, 1996'da Dünya Güzellik Yarışması organizasyonunun sahibiydi. 22 yıl sonra ABD başkanı oldu

  • Google henüz hayatımıza girmemişti Getty Images

    Google henüz hayatımıza girmemişti

  • The Fugees'ın "Ready or Not" şarkısı müzik listelerinde 1 numaradaydı. Wenger, Arsenal'in başındayken 560 farklı şarkı listelerde 1 numara oldu. The Fugees

    The Fugees'ın "Ready or Not" şarkısı müzik listelerinde 1 numaradaydı. Wenger, Arsenal'in başındayken 560 farklı şarkı listelerde 1 numara oldu.

  • Newcastle'a 15 milyon sterline transfer olan Alan Shearer, dünyanın en pahalı transferiydi. Wenger döneminde bu rekor 11 kez kırıldı. En son Neymar 199 milyon sterline PSG'ye transfer oldu. Getty Images

    Newcastle'a 15 milyon sterline transfer olan Alan Shearer, dünyanın en pahalı transferiydi. Wenger döneminde bu rekor 11 kez kırıldı. En son Neymar 199 milyon sterline PSG'ye transfer oldu.

  • Londra'da bir bardak (pint) biranın fiyatı 1,60 sterlindi. Bir bardak biranın fiyatı üç katına çıktı Getty Images

    Londra'da bir bardak (pint) biranın fiyatı 1,60 sterlindi. Bir bardak biranın fiyatı üç katına çıktı

  • Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmış, 1995'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller "Türkiye 1998'de Avrupa Birliği'ne tam üye olacak" açıklamasını yapmıştı. BBC Arsiv

    Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmış, 1995'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller "Türkiye 1998'de Avrupa Birliği'ne tam üye olacak" açıklamasını yapmıştı.

  • DVD daha yeni icae edilmişti. Hem de Wenger'in Arsenal'e transfer olmadan önce çalıştığı Japonya'da. Getty Images

    DVD daha yeni icat edilmişti. Hem de Wenger'in Arsenal'e transfer olmadan önce çalıştığı Japonya'da.

  • "If you wanna be my lover, you gotta get with my friends": Spice Girls, yeni kurulmuştu. Brian Ritchie

    "If you wanna be my lover, you gotta get with my friends": Spice Girls, yeni kurulmuştu.

  • Dünya Pokemon ile tanıştı Getty Images

    Dünya Pokemon ile tanıştı

  • Barış Manço hayattaydı BBC Arsiv

    Barış Manço hayattaydı

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Arsene Wenger Arsenal'e transfer olduğunda Oğuz Çetin ile beraber İstanbulspor'a yollanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in bu kararı çok tartışılmıştı fenerbahce.org

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Arsene Wenger Arsenal'e transfer olduğunda Oğuz Çetin ile beraber İstanbulspor'a yollanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in bu kararı çok tartışılmıştı

  • Türk futbolunun genç yıldızı Cengiz Ünder henüz dünyaya gelmemişti. RICCARDO ANTIMIANI

    Türk futbolunun genç yıldızı Cengiz Ünder henüz dünyaya gelmemişti.

  • Herhangi bir Türk futbol takımı henüz Avrupa'da kupa alamamıştı. Wikipedia

    Herhangi bir Türk futbol takımı henüz Avrupa'da kupa alamamıştı.