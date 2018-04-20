Arsene Wenger'in 22 yıllık Arsenal kariyeri boyunca Dünya'da ve Türkiye'de neler değişti?
1996'dan bu yana Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger, sezon sonunda görevi bırakacak. Wenger, Arsenal'in başına geçtikten sonra dünyada çok şey değişti. ABD Başkanı Trump o zamanlar güzellik yarışması organize ediyordu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı.
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Arsene Wenger, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik adam olma unvanına sahip ve takımının başında 823 maça çıktı.
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MURAD SEZER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı
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Getty Images
Donald Trump, 1996'da Dünya Güzellik Yarışması organizasyonunun sahibiydi. 22 yıl sonra ABD başkanı oldu
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Google henüz hayatımıza girmemişti
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The Fugees
The Fugees'ın "Ready or Not" şarkısı müzik listelerinde 1 numaradaydı. Wenger, Arsenal'in başındayken 560 farklı şarkı listelerde 1 numara oldu.
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Getty Images
Newcastle'a 15 milyon sterline transfer olan Alan Shearer, dünyanın en pahalı transferiydi. Wenger döneminde bu rekor 11 kez kırıldı. En son Neymar 199 milyon sterline PSG'ye transfer oldu.
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Getty Images
Londra'da bir bardak (pint) biranın fiyatı 1,60 sterlindi. Bir bardak biranın fiyatı üç katına çıktı
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BBC Arsiv
Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmış, 1995'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller "Türkiye 1998'de Avrupa Birliği'ne tam üye olacak" açıklamasını yapmıştı.
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DVD daha yeni icat edilmişti. Hem de Wenger'in Arsenal'e transfer olmadan önce çalıştığı Japonya'da.
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Brian Ritchie
"If you wanna be my lover, you gotta get with my friends": Spice Girls, yeni kurulmuştu.
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Getty Images
Dünya Pokemon ile tanıştı
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BBC Arsiv
Barış Manço hayattaydı
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fenerbahce.org
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Arsene Wenger Arsenal'e transfer olduğunda Oğuz Çetin ile beraber İstanbulspor'a yollanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in bu kararı çok tartışılmıştı
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RICCARDO ANTIMIANI
Türk futbolunun genç yıldızı Cengiz Ünder henüz dünyaya gelmemişti.
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Wikipedia
Herhangi bir Türk futbol takımı henüz Avrupa'da kupa alamamıştı.