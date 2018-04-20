Arsene Wenger 22 yıl sonra Arsenal'den ayrılıyor

  • 20 Nisan 2018
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Arsenal Menajeri Arsene Wenger, 22 yıldır görev yaptığı kulüpten sezon sonu ayrılacak.

Fransız teknik adamın son sözleşmesi gelecek sezon sona erecekti.

Arsenal kariyerine 1 Ekim 1996'da başlayan 68 yaşındaki Wenger, Arsenal ile 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 7 Federasyon Kupası kazanmıştı.

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