DERGİ - Fransız usulü öğle yemeği

Çoğumuz işyerinde öğle yemeğini alelacele yiyip geçiştiririz.

2014'te yapılan bir araştırma, öğle yemeği molası alanların yarısının yemeğini çalışma masasında yediğini gösteriyor.

Yemek sırasında bir yandan bilgisayar ekranında e-postalara cevap vermenin zamanı verimli kullanmak olduğunu düşünebiliriz. Ancak araştırmalar tersini kanıtlıyor.

Fransızlar yemeğe önem veren bir toplum olarak biliniyor. Belki de bu konuda onlardan öğreneceğimiz çok şey var.

Katie Beck Paris ve Nice'e giderek Fransızların öğle yemeğini nasıl yediklerini araştırdı.