DERGİ - Yolculukta ne kadar kitap okunabilir?

İşe gidip gelirken yolda geçirdiğiniz zamanda bir yılda onlarca kitap okuyabilirsiniz.

Şehir merkezlerinde yaşam pahalılaştıkça yaşamak için biraz daha şehir dışına doğru çıkanların sayısı giderek artıyor. Bu, işe gitmek için yolda geçirilen zamanın da artmasına neden oluyor.

2015'te yapılan bir araştırmaya göre, her gün iki saatini yolda geçirenlerin sayısı on yıl öncesine oranla yüzde 72 artış gösterdi.

Ortalama bir Londralı haftada ortalama 6 saat 10 dakikalık bir süreyi işe gidip gelmek için harcarken, New York'ta bu süre 8 dakika daha uzun.

Haftada 5 gün ve dakikada 200 kelime okunduğu varsayımından hareket edersek bir yıl boyunca işe gidip gelirken onlarca kitap bitirmek mümkün.

Okuyanların sayısı artıyor

Araştırmalar, 1980-2000 arasında doğmuş olan kuşağın daha önceki kuşağa kıyasla daha fazla okuduğunu gösteriyor.

ABD'de 18-29 yaş grubundaki insanların yüzde 72'sinin bir önceki yıl basılı bir kitap okuduğunu, bunun ise diğer yaş gruplarından daha fazla olduğunu gösteriyor.

Ayrıca 44 yaşın altında olup kitap satın alanların üçte biri, dijital cihazlarda daha az zaman geçirmek istediklerini belirtiyor.

Bu veriler, basılı kitapların belli bir durgunluk döneminin ardından son üç yılda artış gösterdiğine işaret eden verilerle de örtüşüyor.

Yayıncılar bu gelişmeleri dikkatle takip edip ona göre konumlanıyor. Örneğin Penguin yayıncılık yolculuk sırasında kolay taşınır cep kitapları basmaya başlarken, Oxford University Press 35 bin kelimelik kolay okunur kitaplar yayınlıyor.

Haftada bir kitap

Ortalama bir insanın dakikada 300 kelime (İngilizce) okuduğunu varsayarsak, ortalama haftalık yolculuk süresi olan 6 saatte 108 bin kelime okumuş olur. (Türkçe'de ortalama okurun dakikada okuduğu kelime sayısı 200 civarında.)

Yani bir haftalık yolculuk sonunda 300-400 sayfalık ortalama uzunlukta bir kitabı bitirmiş olursunuz

Burada elbette toplu taşıma araçlarını kullandığınız ve kitabınızı açabilecek kadar yer bulduğunuz varsayılıyor. Özel aracını kullananlar açısından ise ses kaydı alınmış kitaplar söz konusu olabilir.

Süreye göre kitap seçimi

Peki, bu tür yolculuklarda daha fazla okumak için neler önerilebilir?

15 dakikadan az süren kısa yolculuklarda şiir, kısa öyküler veya haber okumak en iyi seçenek olabilir.

45 dakikaya kadar olan yolculuklarda romanlar tefrika halinde okunabilir. Eskiden birçok roman ve öykü gazete ya da dergilerde bu şekilde yayınlanıyor veya haftalık fasiküller halinde basılıyordu.

60 dakikadan fazla süren uzun süren yolculuklarda okunan şeye daha uzun süre yoğunlaşma şansı olur. Yeni bir romana başlandığında hikâyeyi ve karakterleri tanıyıp anlamak zaman ister.

Kısa yolculukta bunu yapacak zaman olmadığından hikâyenin içine yeterince giremez, üstelik olmadık bir anda hikâyeden kopmak zorunda kaldığınızda romanda anlatılanlardan tatmin olmak yerine, hayal kırıklığı yaşarsınız.

Alışkanlık haline getirmek

Hangi romandan başlayacağına karar veremeyenler birçok kuruluş tarafından hazırlanan kitap listelerine başvurabilir.

Kısa yolculuklarda okuduğu kitaba yoğunlaşmakta sorun yaşayanlar ise okuma pratiği yaptıkça etraflarındaki dikkat dağıtıcı şeylerden daha az etkilenecektir.

Bunu başarmak için okumayı alışkanlık haline getirmek gerekir. Uzmanlar, bu işi düzenli ve tutarlı bir şekilde yapmanın beyinde okumayla ilgili bağlantıları geliştireceğini ve daha iyi ve daha rahat okunabileceğini söylüyor.

Böylece, bir süre sonra, işe gidip gelmek gün içinde en sevdiğiniz anlar haline gelecektir belki de.