DERGİ - Çin'de fotoğraf furyası

Haber: Runze Yu

Pekin'de büyük bir depoda kurgulanmış antik bir tapınağın merdivenlerinden sisler yükseliyor. Fotoğrafçılar makinlerini yeni çekimler için ayarlıyor.

Burası yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çektirmek için geldiği 100'den fazla stüdyodan biri. Randevular aylar öncesinden yapılıyor. Herkes en iyi fotoğraf peşinde.

Çin'de düğün organizasyonları büyük bir sektör haline geldi. Ama burada fotoğraf çektirenler sadece mutlu çiftler değil.

Resmi verilere göre fotoğraf sektörü geçen yıl 48 milyar dolara ulaştı.

Seyahat ve eğlence harcamalarının artması, fotoğraf sektöründe de girişimciler için yeni fırsatlar yaratırken, değişmekte olan tüketim alışkanlıklarına da işaret ediyor.

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Bu haberin BBC Capital sayfasındaki İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.

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