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Uzmanlara sorup verileri inceleyerek iş aramak için en uygun zamanı belirlemeye çalıştık.

Pek çok insan kariyer değişikliği yapmak için yeni yılı bekler. Yeni yılın ilk haftası herkesin yeni kararlarını hayata geçirmek için en fazla çaba gösterdiği zamandır. Peki iş aramak için en uygun zaman hangisidir?

En iyi ay

Dünyanın en büyük iş bulma sitelerinden toplanan veriler, Ocak ayında iş arayanların sayısında büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Monster iş bulma sitesinin verilerine göre, 2017'de internet üzerinden en fazla iş taraması yapılan gün 4 Ocak olmuş, yıl boyunca en fazla iş aranan 10 günün 6'sı da Ocak ayına denk gelmişti.

Indeed sitesinin verileri ise Kanada, Almanya, Fransa, ve ABD'de Aralık'tan Ocak'a geçerken iş bulmak için yapılan başvurularda büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Aralık ayındaki başvurular yıllık toplamın yüzde 7,2'sini oluştururken Ocak'ta bu oran 9,4'e yükseliyor.

Bu nedenle iş başvurusu yapmak için en uygun zamanın Aralık ayı ortaları olduğu söyleniyor.

Yıl sonu primleri ödeyen işyerlerinde, çalışan kişi işten ayrılacaksa primi alıp hemen istifa edeceğinden, işe hemen Aralık ayında başlamak mümkün olacaktır.

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Birçok ülkede şirketlerin mali yılı Aralık ayında sona erdiği ve bir sonraki yıla bütçe aktarma olanağı olamayabileceği için işe alma işlemlerini bu ay neticelendirmek isteyecektir.

Peki iş bulma bakımından Aralık ve Ocak ayı dışında yılın diğer aylarında durum nasıl?

Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaz aylarında tatile çıkıldığı için işe almada büyük bir yavaşlama görülür. Bu nedenle yaz başında ve sonbaharda işe almada artış olur.

En iyi gün

Uzmanlar iş ilanlarına başvuru için Pazartesi ve Salı günlerinin en iyi günler olduğunu söylüyor. İş ilanları genellikle Pazartesi günü yayınlanır.

Ama ilana ilk başvuru yapan kişi standardı belirleyeceğinden bu konumda olmak iyi değildir.

İş ilanını verenler ilk gelen başvuruları değerlendirir ve sonrakileri beklemeye başlar. Ama çok geç kalmak da iyi olmaz.

Özgeçmiş göndermek için en uygun zaman, internette ilan çıktıktan sonraki 12-24 saattir.

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En iyi saat

Veriler, Avrupa'da iş arayanların genellikle 11.00-14.00 arasında ve akşam yemeğinden sonra iş baktığını gösteriyor. Hafta sonu iş arama yoğunluğu biraz azalıyor ve Pazar akşamı yeniden artıyor.

Uzmanlar iş başvurusu için en iyi saatlerin iş saatlerinde olduğunu söylüyor. Başvurunuzu akşamdan hazırlayıp ertesi gün sabah iş saatinde gönderebilirsiniz. En iyi saatlerin ise sabah 10-11 ile öğleden sonra 2-3 olduğu vurgulanıyor.

Kısaca tekrarlayacak olursak, iş aramak için en uygun zaman birçok kişi için Aralık ayında, Salı günü, saat 10-11 arası denebilir.

Ama büyük işyerlerinde yapılan iş başvurularında özgeçmişlerin otomatik tarayıcılar ile tarandığını akılda tutmak gerekir. Bu nedenle başvuru formunu iyi doldurup, iş tanımında kullanılan anahtar kelimeleri kullanmaya özen göstermek ve kısa ve hatasız bir mektup yazmak önemlidir.