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Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde plan yaparken, en verimli olduğumuz dönemlere dair ne biliyoruz?

Merkezi California'da olan Redbooth adlı bir proje yönetimi platformu, yüz binlerce kullanıcıdan topladığı verileri Kasım ayında yayınladı.

Buna göre, çalışanların en verimli olduğu saat, gün ve ay belirlendi.

Veriler Ekim ayı, Pazartesi günü ve saat 11'i en verimli an olarak gösteriyor.

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Araştırmada pazarlamadan mimarlığa, sağlıktan muhasebeye ve avukatlığa kadar birçok sektör incelendi. Varılan sonuçlar sadece belli bir platformu kullanan meslek sahiplerinden yola çıkmış olsa da bazı göstergeler genelleştirilebilir.

Toronto Üniversitesi'nden örgütsel davranış doçenti John Trougakos'a göre, bu sonuçlar "geçmişte enerji ve verimlilik alanında yapılan araştırmalarda elde edilenlerle uyumlu".

"Örneğin, vücut saati ritmi esas alındığında, insanların yüzde 75'inin zihinsel olarak en canlı olduğu saatler sabah 9-11 arası."

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Vücut saati, 24 saatlik gün içinde ne zaman kalkmamız, ne zaman yemek yiyip uyumamız gerektiğini bize dikte eden ritmi belirliyor.

Araştırmalar, vücut saati ile uyumlu işlerde daha fazla verimlilik, daha az yorgunluk olduğunu gösteriyor.

NASA bile astronotların sağlık ve verimliliğini geliştirmek için vücut saatini dikkate alıyor.

Trougakos'a göre, "İşe ilk başlandığında insanlar belli bir süreyi yerleşmek ve e-postalarına bakmak için kullanıyor. Çalıştıkları konu üzerine yoğunlaşmaları da belli bir zaman alıyor. Bu nedenle sabah saat 11 yapılan işin tamamlanması bakımından en verimli an olarak görünüyor."

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Öğleden sonra 2-3 arası enerjinin düştüğü saatler. "Birçok bölgede öğleden sonra uyuklama geleneği bu nedenle anlaşılır bir şey" diyor Trougakos.

Zihnin en açık olduğu zaman

Peki gün ve ay olarak durum ne?

Toronto'daki Quuen's Üniversitesi'nde ekonomist Don Drummond, bu konudaki bulguların zihinsel keskinlikte gözlenen iniş çıkışlarla uyumlu olduğunu söylüyor.

"İnsanların zihinsel ve fiziksel olarak taze olduğu, ilk işgünü olarak Pazartesi günleri en verimli gündür denebilir; bu verimlilik hafta içinde giderek azalır."

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Yaz tatilinden dönüş sonrası insanlar tazelenmiş olarak işe başladığı için sonbahar verimli bir mevsim, Ekim ise en verimli aydır. Kışın günler erken karardığı için zihinsel canlılık ve ruh halinde düşüş olur.

Drummond'a göre, insanların en verimli oldukları gün ve saatler sıkıcı toplantılarla geçirilmemeli, çalışanlara yaratıcılıklarını kullanacakları zaman tanınmalı.