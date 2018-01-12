Telif hakkı Alamy

Son zamanlarda zayıflama ürünlerine ek olarak 'sağlıklı ürünler' sektörü de yükselişe geçti.

Instagram'da bu konuda yapılan aramalar 15,3 milyonu aşkın paylaşım gösteriyor.

Peki sağlıklı ürünler iddiasını destekleyen bilimsel veriler var mı? Bu kapsamlı iddialar daha fazla sebze yemekten bazı besin gruplarının tümden reddine kadar gidebiliyor.

Bu sektör 'sağlıklı ürünler' kavramının diyet şeklinde tanımlanmasına karşı çıkıyor. Ama '2000 yıllık Diyet Tarihi' kitabının yazarı tarihçi Louise Foxcroft aynı fikirde değil.

"Piyasada çok sayıda diyet var; sağlıklı ürünler ise sağlıklı bir yaşam tarzına yaklaşmaya daha bütünsel bir bakış getiriyor. Onlar kendilerine diyet demese de bu bir diyettir. Sağlıklı olmak zayıf olmak olarak görülüyor, bundan kaçış mümkün değil."

Bu trendi besleyen ürünler geliştiren çok sayıda şirket var. Botanic Lab adlı içeceklerin kurucusu Rebekah Hall 10 yıllık yatırım bankacılığı kariyerinin ardından bu sektöre girmiş.

Botanic Lab'ın 'Refuel' adlı siyah bir içeceği var. İçecek " tıbbi kullanım amaçlı kömür, bambu bitkisi ve turunç suyu karışımı" şeklinde tanımlanıyor.

Telif hakkı Alamy

Peki insanlar neden bu tür içeceklere yöneliyor? Dışarı çıkıp egzersiz yapmaktan daha kolay bir sağlıklı olma yolu olarak görüldüğü için mi?

"Herkes kolay ve hızlı çözüm peşinde. Zorlukları ortadan kaldıracak bir şeyle insanlara gidebiliyorsanız çok iyi, ki biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" diyor Hall.

"Bu içeceklerin gerçek bir işlevi var; İngiltere'de bazı spor takımları, örneğin premier lig futbol takımları, egzersiz sonrası rafine şeker ve işlenmiş ürünlere başvurmaksızın vücuda enerji vermek için bu içecekleri kullanıyor."

Peki, insanlar 'sağlıklı ürünlerden' sıkılıp yeni bir trend izlemeye başlarsa ne olur?

Hall'a göre, "Sağlıklı ürünler içinde geçici moda olanlar da var. Her hafta yeni bir süper gıdanın piyasaya sürüldüğünü görüyoruz. Ama genel kavram olarak sağlıklı ürün kalıcı bir şey. İnsanlar ömrünü uzatmak istiyor. Bunun için de yaşam tarzımızı, yediğimizi, içtiğimizi daha dikkatli seçiyoruz."

Bazıları aynı amaçla eskiye yöneliyor. LA Brewery'nin kurucusu Lousie Avery, 2000 yıl önce Çin'de içilen bir içecek olan 'kombuça'yı yeniden üretiyor.

Image caption Glüten içermeyen yiyecekler sadece glüten alerjisi olan çölyak hastalarına değil diyetinden bu maddeyi çıkarmak isteyen pekçok insana da hitap ediyor.

"Fermantasyon sürecinin olması nedeniyle sadece çay, şeker gibi basit malzemeler kullanıyor, sonrasında taze meyve ekliyorum. Böylece ekşi, lezzetli, gazoz tadında sağlıklı bir içecek elde ediyorum."

Bazı şirketler ise belli malzemelere ürünlerinde yer vermiyor. Örneğin Heck Sausages şirketi, çölyak hastaları için glütensiz tavuk ve domuz sosisleri yapıyor. Kimileri ise hasta olmasa da glüteni tümüyle diyetinden çıkarıyor.

Şirketin çalışanlarından Jamie Keeble de glüten içeren yiyeceklerden kaçınıyor. "Glüten alerjim yok ama yiyince kendimi biraz tuhaf hissediyorum. Herkes glüteni kötü gördüğü için uzak durmaları gerektiğini düşünüyor."

Sağlıklı ürünler başka bir moda terimle de ilişkilendiriliyor: 'Temiz yemek'. En az işlemden geçmiş yiyecekler kastediliyor bununla. Takıntıya varmadığı sürece doğru bir yaklaşım aslında.

Sağlıklı ürünler sektöründe gerçekten iyi ürünler de var. Ama sağlıklı olmak adına, tüketimi artırmaya ve başka alanlara yönlendirmeye kalkıştığında, sağlıklı yaşam için aradığımız soruların cevabını orada bulamaz oluyoruz.