7 ülkede işçiler öğle yemeğinde ne yiyor?

Telif hakkı yehia el alaily

Bir ülkede insanların çalışma kültürü hakkında fikir edinmek için öğle yemeklerini nasıl yedikleri önemli ipuçları sunabilir.

Mukul Paraekh / Mumbai, Hindistan

Ofiste yönetici. Yemek için yarım saatlik mola kullanıp masasında yiyor. Yemeğini çoğunlukla evden getiriyor. Bazıları ise restoranlardan veya evinde yemek pişirip dağıtanlardan işyerine sipariş ediyor.

Bu dağıtımcılara 'dabbawala' deniyor. Bunların teslimat için kullandığı kodlar sayesinde yanlış teslimat sorunu pek yaşanmıyor. Bu kodlar aile içinde kaldığı için yıllar boyunca bu işletmeler aile içinde devam ediyor.

Sarah Gimono / Mbale, Uganda

Bir yardım kuruluşunda proje müdürü. Uganda'da da çalışanlar öğle yemeğini hızla yiyip işe dönmeyi tercih ediyor. Bazıları ofiste yediği halde bazıları da ekip halinde restorana gitmeyi tercih ediyor.

Sokakta satılan yemekler de ucuz ve lezzetli bir alternatif olabiliyor. Ekmek arası soğan, domates ve yumurta kavurması bunlardan biri.

Vanessa Monroy / New York City, ABD

Profesyonel köpek gezdirici. New Yorklular öğle yemeğinin büyük bir kısmını salata veya sandviç kuyruklarında geçiriyor. Bu nedenle evden getirilen paketlenmiş birkaç yiyeceği gün içinde tüketmeyi seçenler var.

"Evde sıkı bir kahvaltı yapıp işyerinde yemek için atıştırmalıklar alıyorum yanıma. Sık ve az yemek daha sağlıklı. Böylece fazla yeme sonrası ağırlaşma hali de olmuyor."

ABD'de işçiler diğer ülkelerdekilerden daha kısa süreli öğle molası kullanıyor. 2016'da yapılan bir ankette, çalışanların yüzde 51'inin 15-30 dakika yemek molası aldığı görüldü. 45 dakikadan fazla yemek molası alanların oranı ABD'de yüzde 3 iken Fransa'da yüzde 43 oranında.

Faith Raagas / Makati City, Filipinler

Yatırım danışmanı. Sokak satıcılarını düzenlemek üzere beş yıl kadar önce açılan büfeler hızla yayıldı. Bunların bir kısmı ev yapımı sağlıklı yemekler satıyor. İşçiler restoran veya kafeteryaya gitmek yerine yakındaki büfelerden yemek alabiliyor.

Filipinler'de üç öğün yemeğe büyük önem veriliyor. Bu nedenle bir saatlik öğle yemeği molası yasalarla güvence altına alınmış durumda.

Francois Pellan / Paris, Fransa

Fransa uzun öğle yemekleriyle biliniyor. Anketler Fransızların yüzde 43'ünün 45 dakikadan fazla yemek molası aldığını, yüzde 72'nin ise haftada en az bir kere restoranda yemek yediğini gösteriyor.

Ürün tasarımcısı Pellan genellikle yakındaki bir marketten yiyecek bir şeyler alıp işyerindeki mutfakta iş arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyor.

Ama haftada en az bir kez restorana gidiyorlar. Restoranda yemek yiyip sohbet etmek Fransız yaşam tarzının önemli bir parçası olarak görülüyor.

2014'te dünyada içilen şarabın yüzde 11,3'ünü Fransızlar tüketmişti.

Tamar Kassabian / Kahire, Mısır

"Hazır atıştırmalıkları yemiyorum. Ya evden yemek getiriyor ya da yakındaki restorandan alıyorum."

Telif hakkı yehia el alaily

Kahvaltı sabah geç saatte yapıldığında öğle yemeği 3-4'e, akşam yemeği ise 9 ve sonrasında kadar sarkabiliyor.

Son zamanlarda sağlıklı yemek servisleri ofislere yemek teslimatı yapmaya başladı.

Eliza Rinaldi / Sao Paulo, Brezilya

İletişim müdürü. Hem maddi yükü azaltmak hem de daha sağlıklı yemek için çoğu zaman evden malzeme getirip öğle yemeği sırasında bunları hazırlama yoluna gidiyor. Ama bunu yapanların sayısı çok değil.

Sao Paulo'da çoğu insan için öğle yemeği ana yemektir. İşyerleri genellikle çalışanlarına yemek fişleri dağıtır; işçiler bunlarla dışarıda yemeğe çıkıyor.

İş saatleri genellikle 9-7 gibi uzun saatler olduğundan işyerinin dışına çıkıp yemek cazip geliyor.