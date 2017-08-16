Chris Brown, Rihanna'ya nasıl saldırdığını anlattı

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ABD'li şarkıcı Chris Brown, meslektaşı Rihanna ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyi ve Rihanna'ya nasıl saldırdığını kendi hayatıyla ilgili çekilen bir belgesel kapsamında anlattı.

"Chris Brown: Welcome to my Life" (Chris Brown: Hayatıma Hoşgeldiniz) adlı belgeselde ünlü şarkıcı, Rihanna ile arabada kavga ettikleri sırada Rihanna'ya yumruk attığını anlatıyor.

Rihanna'nın kolunu da ısırdığını söyleyen Brown, olayın ardından kendini bir 'canavar' gibi hissettiğini ve bu kavganın kendisini sonsuza kadar takip edeceğini düşündüğünü aktarıyor.

2009 yılında bir arabada gerçekleşen olayın ardından Rihanna'nın saldırıya uğramış görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Brown beş yıl boyunca gözetim altında tutulmak kaydıyla şartlı tahliye olmuş, kamu hizmeti cezası almıştı.

'Aldattığım ortaya çıkınca benden nefret etti'

Brown'a göre Rihanna ile ilişkileri, daha önce reddettiği halde bir çalışanıyla ilişkisinin olduğunu kabul etmesinin ardından inişli çıkışlı bir hale geldi.

Rihanna'nın kendisine bir daha hiç güvenmediğini ve kendisinden nefret ettiğini söyleyen Brown bu yüzden sürekli kavga ettiklerini anlattı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Çift saldırının ardından tekrar bir araya gelmiş, 2013 yılında ayrılmıştı.

2009'da yaşanan saldırının ise Rihanna'nın gittikleri bir partide kadını görmesinin ardından yaşandığını belirtti.

Daha sonra Rihanna'nın cep telefonunda bir mesaj bulduğunu söyleyen Brown arabada kavga etmeye başladıklarını anlatıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Chris Brown'ın 2014'teki duruşmasından

Brown, o anları, "Beni tekmelemeye çalıştığını hatırlıyorum. Sadece çok üzgündü. Sonra ben ona gerçekten vurdum. Sıkı bir yumruktu, dudağı patladı. Gördüğümde şoke oldum. Neden ona vurdum ki? Sonra benim yüzüme kan tükürdü, bu beni daha da kızdırdı. Gerçekten kavga ettik" diyerek özetliyor.

Brown, Rihanna'nın poliste çekilmiş yüzünün görüntüsünü görünce, "Bu ben değilim. O günden beri bundan nefret ediyorum. Bu olay peşimi hiç bırakmayacak" dediğini anlatıyor.