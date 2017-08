DERGİ - Tüm zamanların en iyi komedi filmleri

Telif hakkı criterion collection Image caption Charlie Chaplin Altına Hücum filminin bir sahnesinde

BBC Kültür servisi 52 ülkeden 253 film eleştirmeninden en beğendikleri 10 komedi filmini sıralamalarını istedi. İşte ilk 25'e giren filmler...

25. Altına Hücum / The Gold Rush (Charlie Chaplin, 1925)

24. Withnail and I (Bruce Robinson, 1987)

23. The Party (Blake Edwards, 1968)

22. Young Frankenstein (Mel Brooks, 1974)

21. Şehir Işıkları / City Lights (Charlie Chaplin, 1931)

Telif hakkı criterion collection Image caption Şehir Işıkları

20. Blazing Saddles (Mel Brooks, 1974)

19. The Lady Eve (Preston Sturges, 1941)

18. Sherlock Jr (Buster Keaton, 1924)

Telif hakkı Alamy

17. Bringing Up Baby (Howard Hawks, 1938)

16. Büyük Diktatör / The Great Dictator (Charlie Chaplin, 1940)

15. Monty Python and the Holy Grail (Terry Gilliam and Terry Jones, 1975)

14. Cuma Kızı / His Girl Friday (Howard Hawks, 1940)

13. To Be or Not To Be (Ernst Lubitsch, 1942)

12. Modern Zamanlar / Modern Times (Charlie Chaplin, 1936)

Image caption Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filminden bir sahne. Sessiz filmeler Doğu ve Güney Asya'daki eleştirmenlerden daha fazla puan aldı.

11. Büyük Lebowski / The Big Lebowski (Joel and Ethan Coen, 1998)

10. The General (Clyde Bruckman and Buster Keaton, 1926)

9. This Is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984)

8. Playtime (Jacques Tati, 1967)

7. Uçak / Airplane! (Jim Abrahams, David Zucker and Jerry Zucker, 1980)

Image caption Uçak filmi, diyaloglara dayalı espirileriyle Amerikan pop kültürüne göndermeler yaptığı için Amerika kıtasında daha fazla beğeni kazanıyor.

6. Brian'ın Hayatı / Life of Brian (Terry Jones, 1979)

5. Duck Soup (Leo McCarey, 1933)

4. Bugün Aslında Döndü / Groundhog Day (Harold Ramis, 1993)

3. Annie Hall (Woody Allen, 1977)

Telif hakkı 20th century fox Image caption Annie Hall

2. Dr. Garipaşk / Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1964)

1. Bazıları Sıcak Sever / Some Like It Hot (Billy Wilder, 1959)