DERGİ - Tüm zamanların en iyi komedi filmleri
BBC Kültür servisi 52 ülkeden 253 film eleştirmeninden en beğendikleri 10 komedi filmini sıralamalarını istedi. İşte ilk 25'e giren filmler...
25. Altına Hücum / The Gold Rush (Charlie Chaplin, 1925)
24. Withnail and I (Bruce Robinson, 1987)
23. The Party (Blake Edwards, 1968)
22. Young Frankenstein (Mel Brooks, 1974)
21. Şehir Işıkları / City Lights (Charlie Chaplin, 1931)
20. Blazing Saddles (Mel Brooks, 1974)
19. The Lady Eve (Preston Sturges, 1941)
18. Sherlock Jr (Buster Keaton, 1924)
17. Bringing Up Baby (Howard Hawks, 1938)
16. Büyük Diktatör / The Great Dictator (Charlie Chaplin, 1940)
15. Monty Python and the Holy Grail (Terry Gilliam and Terry Jones, 1975)
14. Cuma Kızı / His Girl Friday (Howard Hawks, 1940)
13. To Be or Not To Be (Ernst Lubitsch, 1942)
12. Modern Zamanlar / Modern Times (Charlie Chaplin, 1936)
11. Büyük Lebowski / The Big Lebowski (Joel and Ethan Coen, 1998)
10. The General (Clyde Bruckman and Buster Keaton, 1926)
9. This Is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984)
8. Playtime (Jacques Tati, 1967)
7. Uçak / Airplane! (Jim Abrahams, David Zucker and Jerry Zucker, 1980)
6. Brian'ın Hayatı / Life of Brian (Terry Jones, 1979)
5. Duck Soup (Leo McCarey, 1933)
4. Bugün Aslında Döndü / Groundhog Day (Harold Ramis, 1993)
3. Annie Hall (Woody Allen, 1977)
2. Dr. Garipaşk / Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (Stanley Kubrick, 1964)
1. Bazıları Sıcak Sever / Some Like It Hot (Billy Wilder, 1959)
- Bu makalenin İngilizce aslını BBC Culture sayfasında okuyabilirsiniz.
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