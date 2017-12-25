Hristiyan ülkelerin çoğunda Noel, İsa Peygamberin doğum günü olarak 25 Aralık'ta kutlanıyor.

Birçok yerde ise Noel, dini nedenlerden çok, aileyi bir araya getiren bir gelenek olarak görülüyor.

Peki Noel'e özgü gelenekler nasıl ortaya çıktı? Örneğin Noel'de neden çam ağacı süsleniyor, neden hindi yeniyor?

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