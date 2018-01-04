Telif hakkı Reuters/Mohammad Ismail

2017'nin her ayına ilişkin seçilen fotoğraflar derin bir kültürel sembolizmle yüklü.

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Ocak: Kültürel bir sembole el koymak

1 Ocak 2017'de kimliği bilinmeyen bir grup, Hollywood Tepesi'ndeki ünlü HOLLYWOOD levhasında ufak bir değişiklik yaparak "Hollyweed" kelimesini türetti.

"Weed" İngilizcede "ot/esrar" anlamına geliyor. Grup bu eylemiyle California'da keyif amaçlı esrar kullanımının serbest bırakılmasına dikkat çekmiş oldu.

Bu durum İngiliz sanat eleştirmeni John Berger'in kültürel sembollerin manipülasyona ne kadar açık olduğuna dair uyarısını hatırlattı.

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Şubat: Kabil'de kadınlar kung-fu yapıyor

Geleneksel kung-fu'nun modern versiyonu Wushu öğretmeni bir kadın, Kabil yakınlarındaki bir karlı tepede, geleneksel Şaolin giysili kadınlara ders veriyor.

Unutmayalım ki burası kadınların farklı davranması beklenen bir ülke, Afganistan.

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Mart: Halep'in yıkıntıları içinde müzik

Halep'teki yıkılmış evinin yatak odasında oturmuş, piposunu içerek pikap dinleyen 70 yaşındaki bu adamın fotoğrafı dünyayı dolaştı.

Fotoğraf, savaşın yıkıma uğrattığı tüm yaşamlara sessiz bir ağıt olarak görüldü.

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Nisan: Fotoğrafçının müdahil olduğu an

Yine Halep'te çekilen bu fotoğrafta, fotoğrafçı Abd Alkader Habak'ın makinesini bir kenara bırakıp yaralı bir çocuğu kurtarmak için koşturmasını görüyoruz.

Telif hakkı NASA/John Sonntag

Mayıs: Dünya haritasını değiştiren bir çatlak

Antarktika'da Larsen Buz Sahanlığı'nda son yıllarda 177 km uzunluğunda büyük bir çatlak oluştu.

Bu fotoğraf NASA araştırmacısı John Sonntag tarafından çekildi.

Temmuz ayında sahanlıktan dev bir buz parçası koptu. Kuzeyde de hızla başka bir çatlağın oluşmaya başladığı bildiriliyor.

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Haziran: Hortuma kafa tutan adam

Kanada'nın Alberta şehrinde, yaklaşan hortumu hiçe sayarak bahçesinde çim biçen adamın fotoğrafı sosyal medyada çok paylaşılmıştı.

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Temmuz: Telefonda video izleyen goril

ABD'nin Kentucky şehrinde bir hayvanat bahçesinde çekilen bu fotoğraf Instagram'da paylaşıldıktan sonra sosyal medyada elden ele yayıldı.

Fotoğrafta, dokunmanın yarattığı hassasiyet duygusunun yanı sıra insan ile hayvan arasındaki ihtiyatlı yakınlaşma ve kapanmaz mesafe duygusunun yansıdığı görülüyor.

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Ağustos: Heykelleri yıkmak ne zaman sorun olmaz?

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Durham kentinde, Amerikan İç Savaşı'nda kölelikten yana olan ve birlikten ayrılmak için savaşan bir askerin heykeli yıkılmıştı.

Bu fotoğraf, 1991'de Sovyet gizli polis teşkilatı Çeka'nın kurucusu Felix Dzerjinski'nin heykelinin Moskova'da yıkılmasını, 2011'de ise Trablus'ta Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, 2003'te Bağdat'ta Saddam Hüseyin heykelinin yıkılmasını çağrıştırdı.

Amerikalı sanat eleştirmeni Kelly Grovier "Bir halkı anlamak için diktikleri değil, yıktıkları heykellere bakmak gerekir" diyordu.

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Eylül: Orman yangınında golf oynamak

ABD'nin batısında Washington eyaletinde orman yangını sırasında golf oynamaya devam eden golfçülerin fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Ekim: Londra'da turuncu gökyüzü

Ophelia Kasırgası İngiltere'nin bazı bölgelerinde gökyüzünü turuncuya boyayarak sinematik bir filtre etkisi yarattı.

Buna, Sahra çölünden kalkan kumların fırtınayla buralara kadar taşınması neden olmuştu. Bu görüntü Edvard Munch'un 'Çığlık' tablosunu hatırlatıyordu.

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Kasım: 700 yıllık heykeli yutan ağaç kökleri

Tayland'daki eski bir Budist tapınağında 700 yıllık bir heykeli orman yavaş yavaş yutuyor.

Bugün sadece yüzü görünür kalan heykel, Picasso ve Cezanne'ın kübist resimlerini hatırlatıyor adeta.

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Aralık: Umudun simgesi balon

ABD'deki bir insan hakları örgütü, ABD-Meksika sınırının ayırdığı ailelerin İnsan Hakları Günü vesilesiyle 10 Aralık'ta üç dakikalığına bir araya gelmesini sağladı.

Teksas'ta sınırdaki El Paso şehrinde elinde balon taşıyan çocuk, Batı Şeria'da İsrail'in kurduğu duvara Banksy'nin 2005'te yaptığı duvar resmini hatırlatıyor, duvarların olmadığı bir umut diyarını çağrıştırıyordu adeta.

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