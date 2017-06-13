DERGİ - Etsiz bir dünyanın sonuçları ne olabilir?

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Dünya Et Yememe Günü'ydü dün. Peki, bütün dünya vejetaryen olsaydı ne olurdu? İklim, çevre, sağlık ve ekonomi açısından vejetaryenliğin avantajları ve dezavantajları...

2050'ye kadar herkesin vejetaryen olduğunu varsayarsak şu sonuçlarla karşılaşırdık:

Dünyada her yıl yedi milyon daha az kişi ölür; herkesin vegan olması halinde ise bu sayı sekiz milyona ulaşır.

Küresel ısınmaya yol açan metan gazının salınımında yüzde 60'a varan bir düşüş olur. Zira kırmızı et için beslenen hayvanlar fazla miktarda metan gazı üretiyor.

Fakat gelişmekte olan ülkelerde çiftçiler bundan olumsuz etkilenir. Zira kurak ve yarı kurak bölgelerde geçim kaynağı genellikle hayvancılıktır. Örneğin Afrika'da Sahra çölünün güneyi ile savanlık bölgenin kuzeyi arasında kalan Sahel şeridinde yaşayan ve hayvan besleyen göçebe gruplar, yerleşik hayata zorlanmış olacak ve kültürlerini tümüyle yitireceklerdir.

Eski otlakları ormana dönüştürmek iklim değişikliğini yavaşlatıp canlı türlerinin sayısının artmasını sağlayacak, aynı zamanda, sığır besiciliği için yaşam alanları daraltılan veya öldürülen bizon gibi büyük ot obur hayvanların ve kurtların da rahatlamasını sağlayacaktır.