Video haber: Howard Timberlake

Güneş enerjisi üretiminde Çin dünya birincisi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre, Çin geçen yıl ABD'den iki kat daha fazla güneş enerjisi üretecek paneller kurdu.

2016'da güneş panelleriyle üretilen enerjinin yarısı Çin'deydi.

Bu yıl ise dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri işletmesini açtı.

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