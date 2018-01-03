Fazla maden suyu içmenin mideye, kemiklere ve dişlere zararlı olabileceği yönündeki uyarıların doğruluk payı nedir?

Gazoz türü tatlı asitli içecekleri fazla tüketmemek gerektiğini artık çoğu insan biliyor.

Bu içeceklerdeki aşırı şekere bir de asit eklenince daha da zararlı hale geliyor.

Peki maden suyu zararlı mı?

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