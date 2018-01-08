Bazı insanlar acı biberin yarattığı yanma hissinden zevk alır. Öyle ki, bazıları takıntı derecesinde dünyanın en acı biberini bulma peşindedir.

Acıseverler, acı biberdeki kapsaisin maddesinin ağızdaki acı sinirlerinde bulunan reseptörleri harekete geçirdiğini ve herhangi bir zararı olmadığını biliyor.

Biberdeki acının dozu, Scoville skalası olarak bilinen bir ölçeğe göre belirlenir. Buna göre, Carolina Reaper adıyla bilinen biber 2,2 milyon gösterge ile en acı olanıdır.

Günlük yemekte alınan acı biber dozunun kimseye bir zararı olmazken, macera peşindeki acı biber düşkünlerinin bazı olumsuz deneyleri olmuştur.

İlginizi çekebilecek diğer haber ve videolar:

Diğer dergi haberlerine buradan ulaşabilirsiniz.