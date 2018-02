Telif hakkı Getty

1000 çeşit ham besin maddesini inceledikten sonra araştırmacılar vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı.

20. Uzun saplı brokoli

22 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

19. Acı biber

324 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

18. Kara lahana

32 kalori (100 g) Besin puanı: 63

Ortasında yumrusu olmayan bir tür lahana.

17. Fesleğen / reyhan

23 kalori (100 g) Besin puanı: 63

Kalbi korumada etkili bir bitki olarak biliniyor. Mantara ve bakteriye karşı etkili olduğu sanılıyor.

16. Pul biber

282 kalori (100 g) Besin puanı: 63

A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

15. Dondurulmuş ıspanak

29 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Magnezyum, folat, A vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olan ıspanağın dondurulmuşu tazesinden daha besleyicidir.

14. Karahindiba yaprağı

45 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

13. Pembe greyfurt

42 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.

12. Kırmızı lahana

31 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.

11. Yeşil soğan

27 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Bakır, fosfor ve magnezyum bakımından zengin yeşil soğan aynı zamanda iyi bir K vitamin kaynağıdır.

10. Bezelye

77 kalori (100 g) Besin puanı: 67

Bezelyede çok mitarda fosfor, magnezyum, demir, çinko, bakır ve lif vardır.

9. Mandalina

53 kalori (100 g) Besin puanı: 67

Turunçgillerden şeker içeriği yüksek bu meyve, karotenoid ve A vitamin bakımından zengindir.

8. Su teresi

11 kalori (100 g) Besin puanı: 68

Akar su boylarında yetişen bu bitki mineral eksikliğini gidermede kullanılır.

7. Kereviz kurusu

319 kalori (100 g) Besin puanı: 68

Kurutulup yaprak haline getirilmiş kereviz, lezzetlendirici olarak kullanılır. Önemli bir vitamin, mineral ve amino asit kaynağıdır.

6. Kuru maydanoz

292 kalori (100 g) Besin puanı: 69

Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

5. Pancar yaprağı

22 kalori (100 g) Besin puanı: 70

Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

4. Pazı

19 kalori (100 g) Besin puanı: 78

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

3. Kabak çekirdeği

559 kalori (100 g) Besin puanı: 84

En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

2. Chia tohumu

486 kalori (100 g) Besin puanı: 85

Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

Tiny black seeds that contain high amounts of dietary fibre, protein, a-linolenic acid, phenolic acid and vitamins.

1. Badem

579 kalori (100 g) Besin puanı: 97

Mono doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan bademin, kalp ve damar sağlığına ve diyabete iyi geldiği biliniyor.